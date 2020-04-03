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سفينة زاندام الموبوءة تصل سواحل فلوريدا

المصدر: دبي _ العربية.نت
السفينة الموبوءة زاندام
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اقتربت سفينة زاندام السياحة التي تحمل عشرات الركاب المصابين بفيروس الكورونا وأربع حالات وفاة على الأقل، اقتربت من سواحل ولاية فلوريدا الأميركية على أن ترسو في ميناء فورت لودرديل.

وتصطحب زاندام سفينة روتردام السياحية أيضا التي أرسلت لإجلاء بعض ركاب زاندام الذين تأكد عدم إصابتهم بالفيروس.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن واشنطن سترسل طواقم طبية إلى الميناء ستتولى عملية إنزال الركاب.

يذكر أن حاكم ولاية فلوريدا كان قد رفض استقبال السفينتين لكنه تراجع عن قراره بعدم معرفته بوجود أميركيين على متنهما حسب قوله.

وهناك أيضا مئات الركاب من جنسيات أخرى ستقوم السلطات الأميركية بإرسالهم إلى بلادهم.

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و"زاندام" التابعة لشركة "هولاند أميركا" عالقة في المحيط الهادئ منذ 14 مارس، بعدما ظهرت على عدد من ركابها أعراض مشابهة لأعراض الإنفلونزا.

ومنذ ذلك التاريخ، توفي 4 من هؤلاء وزاد عدد المرضى على متنها.

وبعدما رفضت دول عدة استقبال السفينة، أرسلت الشركة المالكة سفينة أخرى هي "روتردام" لمساعدة شقيقتها.

كلمات دالّة

#سفينة_زاندام, #فلوريدا, #أميركا, #فيروس_كورونا
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