الإمارات: لا غرامات إقامة وإجازات للراغبين بالعودة لبلدانهم

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأحد، عن شفاء 19 حالة وتسجيل 294 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة مصابة بفيروس كورونا‬ المستجد.

وفي هذا الصدد أصدرت الإمارات عدة قرارات وتسهيلات لعبور هذه الفترة الاستثنائية، التي يمر فيها العالم بسب انتشار فيروس كورونا، حيث تقرر إعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام، كما تم توجيه مصانع الدولة لتلبية احتياجات القطاع الصحي، وإطلاق مبادرة "الإجازة المبكرة" للراغبين في العودة إلى بلدانهم خلال فترة الحجر الصحي.

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مبادرة "الإجازة المبكرة"، بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تقديم مواعيد إجازاتهم السنوية أو الاتفاق مع المنشآت العاملين لديها على منحهم إجازة من دون أجر.

موضوع يهمك وجهت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مصانع الدولة لتلبية احتياجات القطاع الصحي.وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،... الإمارات تعفي أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام اقتصاد

وتأتي المبادرة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، في إطار المواقف الإنسانية التي تتبناها قيادتنا الرشيدة والحرص على تلبية متطلبات المقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدانهم ودعمهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.

إعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات

إلى ذلك اتخذ مجلس الوزراء الإماراتي مجموعة من القرارات والتسهيلات، إذ وجه الجهات بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، وكذا توجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة.

يذكر أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، في دبي، كانت قد أقرت السبت، تمديد التعقيم على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، اعتباراً من الساعة 8 من مساء السبت، مع اتخاذ إجراءات مشددة لتقييد الحركة في الإمارة ومساءلة قانونية للمخالفين.

‏هذا وسيتم تكثيف عمليات الفحص الطبي في المناطق التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من الناس في مختلف أنحاء الإمارة للتأكد من خلوهم من فيروس (كوفيد-19)، مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنزل طوال تلك الفترة.

‏كما يستمر عمل منافذ بيع الغذاء مثل الجمعيات والسوبر ماركت، وكذلك الصيدليات وطلبات توصيل الطعام والدواء بصورة طبيعية.