العاهل المغربي يصدر عفواً عن  5654 سجيناً بسبب كورونا

أعلنت وزارة العدل عن عفو من العاهل المغربي الملك محمد السادس عن 5654 سجيناً.

ووجه العاهل المغربي باتخاذ التدابير اللازمة، لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا.

وجرى اختيار السجناء، الذين استفادوا من العفو الملكي، بناء على "معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة"، أخذت بعين الاعتبار: "سنهم، وهشاشة وضعهم الصحي، ومدة اعتقالهم"، إضافة إلى ما أظهروه من "حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة سجنهم".



وبسبب "الظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية" في المغرب، فإن مغادرة الذين استفادوا من العفو الملكي؛ "سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية".

ومن المرتقب أن يخضع المغادرون للسجن بعفو ملكي، للمراقبة والاختبارات الطبية، ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم، للتأكد من سلامتهم.

وبتوجيه من العاهل المغربي محمد السادس، "بناء على الاعتبارات الإنسانية"، سيتم "اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء السجون"، مع انتشار فيروس كورونا .