بالصور.. كورونا يحول لندن الصاخبة إلى مدينة أشباح

عندما انتقل مصور "أسوشيتد برس" فرانك أوغشتاين إلى لندن عام 2015، كان أكثر ما لفت انتباهه هو "الحشود".

يعتقد أوغشتاين، الذي نشأ في بلدة صغيرة غربي ألمانيا، أن عاصمة بريطانيا - التي يقطنها حوالي 9 ملايين نسمة - أكثر الأماكن ازدحامًا على الإطلاق.

خلال سنوات تغطية الأحداث السياسية، ولحظات الاحتفال والكوارث، والأحداث الرياضية الكبرى، التقط أوغشتاين صورا لحركة المدينة التي لا تتوقف: مشاة يحتشدون فوق جسر الألفية الذي يمتد فوق نهر التايمز.

يكتظ مسافرون من المملكة المتحدة وأوروبا في محطة قطار سانت بانكراس.

الركاب يتبعون آداب المرور في لندن من خلال تجاهل بعضهم بعضا في القطار المزدحم، أو ينتظرون بصبر في محطات الحافلات.

وسط صروح الملكية والحكومة البريطانية، التقط سائحون صور برج "بيغ بن" التابع للبرلمان عندما بدأ الجرس العملاق يدق للمرة الأخيرة قبل أن يصمت لسنوات بسبب الإصلاحات.

وأصيب أكثر من 42 ألف شخص بمرض كورونا المستجد في بريطانيا، وتوفي أكثر من 4300، ويحذر مسؤولو الصحة هناك من أن ذروة تفشي المرض لا تزال على بعد أيام أو أسابيع.