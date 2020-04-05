بعد إصابة 17 بكورونا.. السيسي يوجه بفحص جميع مرضى معهد الأورام

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بسرعة إجراء الكشف الطبي على المرضى وجميع العاملين بالمعهد القومي للأورام، وذلك بعد إصابة 17 من الطاقم الطبي في المعهد بفيروس كورونا.

وأكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة مصر، أنه في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وفي ظل الملابسات التي شهدها المعهد القومي للأورام باكتشاف إصابة عدد من العاملين به بالفيروس، فقد وجه الرئيس السيسي الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضي الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين.

وطالب الرئيس المصري بحصر كافة المخالطين لأي حالات إيجابية للكشف الطبي عليهم، مع توفير الرعاية الكاملة لكافة الحالات المصابة من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج، مجدداً التأكيد على أولوية سلامة وصحة المواطنين بالمقام الأول.

وكانت جامعة القاهرة، قد قررت فتح تحقيق حول إصابة 17 شخصاً من الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للأورام بفيروس كورونا، للوقوف على أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين والاطلاع علي كافة التفاصيل حول الأزمة.

وقال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة، قررت تعيين فريقين جديدين لمكافحة العدوي والجودة بالمعهد، لتولي إدارة الملف خلال المرحلة المقبلة في ضوء المتابعة مع اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة لمراجعة كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها في مجالات مكافحة العدوي وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضي.

وأوضح الدكتور علم الدين، أن المعهد تعامل مع الأزمة من بدايتها، حيث تم إبلاغ المعامل المركزية لوزارة الصحة لإجراء التحاليل للحالات المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عزل الحالات التي ثبت إصابتها والمخالطين لها فور التأكد من الإصابة.

وأكد الدكتور علم الدين، أن المرضي المحجوزين بالمعهد يتلقون كافة الرعاية الطبية، والأقسام الداخلية والعمليات تعمل بكفاءة عالية، وفقاً لخطة العمل دون أي مشكلات وتتخذ معهم كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.