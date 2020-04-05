بعد تأكيد حالة إصابة بكورونا.. اليونان تعزل مخيماً ثانياً للاجئين 

قالت وزارة الهجرة اليونانية، اليوم الأحد، إن السلطات فرضت الحجر الصحي على منشأة ثانية للمهاجرين هذا الأسبوع بعدما أثبتت الفحوص إصابة رجل عمره 53 عاما بفيروس كورونا المستجد.

ويعيش الرجل الأفغاني المصاب مع أسرته في مخيم مالاكاسا مع مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الآخرين. وتم نقله إلى مستشفى في أثينا.

وسيستمر إجراء الفحوص لمخالطيه فيما تسعى وكالة الصحة العامة إلى رصد مسار الفيروس.

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وفرضت السلطات الحجر الصحي يوم الخميس على مخيم ريتسونا في وسط اليونان بعدما أثبتت الفحوص إصابة 20 من طالبي اللجوء بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن المخيم في مالاكاسا، التي تبعد 40 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من أثينا، سيوضع في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وأضافت أنها ستعزز قوات الشرطة التي تحرس الموقع.