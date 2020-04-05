كيف تصنع كمامتك في المنزل لتحمي نفسك من كورونا؟

الآن بعد أن أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن نرتدي جميعًا كمامة في الأماكن العامة، أو ما يعرف باسم أقنعة الوجه، قد يتساءل البعض عن كيفية صناعة كمامة في المنزل.

ومع استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا، يقوم الأشخاص بتحميل مقاطع فيديو مفيدة على منصة يوتيوب لتوضيح كيفية عمل كمامة في المنزل، وسواءً كانت تظهر عليك أعراض فيروس كورونا COVID-19 أم لا، فقد تصاب بالفيروس وتنقل العدوى للآخرين دون علم، لذلك يجب عليك ارتداء الكمامة في الأماكن العامة.

على الرغم من أنه لا يزال بإمكانك شراء كمامة عبر الإنترنت، إلا أنه من الأسهل إنشاء نسختك الخاصة، لذلك قمنا بتجميع أفضل مقاطع الفيديو لمساعدتك على صنع كمامة في المنزل.

كمامة منزلية معتمدة من CDC:

قامت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بنشر فيديو على قناتها في يوتيوب يشرح فيه الدكتور جيروم آدمز كيفية صناعة الكمامة في المنزل بطريقة بسيطة جدًا.

صناعة كمامات من منديل قماشي الكبير:



يوضح لك هذا الفيديو كيفية عمل الكمامة باستخدام منديل ورباط الشعر، وذلك من خلال طي المنديل بشكل صحيح ليتناسب مع فمك وأنفك بشكل مريح بالإضافة لوضع رباط الشعر في مكانه لتعليقه مع الأذنين.

صناعة الكمامات الأكثر تقدمًا:

يشرح البرنامج التعليمي من JOANN Fabric and Craft كيفية صناعات كمامات متقدمة بالنسبة لما شاهدناه سابقًا، حيث يتطلب صناعة كمامة واحدة بعض المواد التي لا تتوفر في كثير من البيوت بسهولة.

الكمامة الأكثر راحة:



إذا كنت تشعر حقًا بالإبداع ولديك المواد المناسبة، سيوضح لك هذا الفيديو التعليمي كيفية إنشاء كمامة وجه مجهزة بنمط قابل للطباعة، فإذا كان لديك آلة خياطة والعديد من المواد والكثير من الوقت، فمن المحتمل أن تصنع الكمامة الأكثر راحة من المنزل.

بغض النظر عن الخيار الذي تختاره، ضع في اعتبارك أن الكمامات التي يمكنك صناعتها في المنزل ليست في نفس مستوى الكمامات الجراحية الطبية أو أجهزة التنفس N-95، لكن الكمامات المنزلية ستساعدك على عدم نقل الجراثيم لأشخاص آخرين في الأماكن العامة، كما أنك من خلال قيامك بصنع كمامتك في المنزل بدلاً من شرائها، ستتيح المجال للعاملين في المجال الطبي استخدام الكمامات الطبية، وذلك سيكون أقل شيء يمكنك فعله لرد الجميل لهؤلاء الأشخاص العظيمين الذين يعرضون صحتهم للخطر لمساعدة الأشخاص الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا.