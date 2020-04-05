كورونا.. إصابات جديدة بالمغرب وعُمان.. و99 متعافًى بالكويت

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأضافت في بيان نشر على حسابها على موقع تويتر أن ذلك يجعل العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 298 حالة مع حالتي وفاة فقط، جراء الإصابة بالفيروس. وتابعت أن 61 حالة تماثلت للشفاء.

الكويت.. ارتفاع عدد المتعافين

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وفي الكويت أعلن وزير الصحة، باسل حمود، الصباح اليوم الأحد في حسابه على موقع تويتر أنه تم شفاء 6 من المصابين بفيروس كورونا، ليصل عدد المتعافين في الكويت إلى 99.

وكانت الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس السبت، تسجيل 62 إصابة جديدة بكوفيد 19، فيما وصل الإجمالي إلى 479، فيما تم شفاء 11 حالة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 93 حالة.

وأوضح وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، أن حالات الشفاء تعود لعشرة مواطنين كويتيين (8 رجال وامرأتان) وحالة لمقيمة، مبيناً أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

فيما أعلنت وكالة الأنباء المغربية على تويتر، نقلاً عن وزارة الصحةعن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس بالمغرب ترفع العدد الإجمالي إلى 960 والعدد الإجمالي للوفيات إلى 66، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 69.

وذكرت شبكة رووداو الكردية تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل، ليرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 232. وعدد الوفيات 3 وعدد المتعافين 74.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 226.

وفيات لبنان ترتفع إلى 18

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الأحد، أنه بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 527 حالة بزيادة 7 حالات عن يوم أمس، علماً أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 389 فحصاً.

فيما تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه 18 وفاة.

وذكرت وكالة أنباء النظام السوري على تليغرام، نقلاً عن وزارة الصحة، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 19 إصابة، شُفي منهم حالتان وتوفيت حالتان.