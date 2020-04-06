استثناء ألماني .. لماذا وفياتها أقل بكثير من تلك بأوروبا وأميركا؟

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن سبب انخفاض الوفيات بألمانيا بشكل كبير جداً مقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى والولايات المتحدة الأميركية، بالرغم من أن عدد الإصابات تجاوز ٩٢ ألف حالة.

موضوع يهمك أثناء استعدادها لمواجهة مدينة إسبرطة بالحرب البيلوبونيسية، حلّ عدو جديد بأثينا قادما من جهة ميناء بيرايوس (Piraeus)،... هكذا غيّر وباء مجرى حرب وانهارت أعظم المدن القديمة الأخيرة

وقالت في تقريرها إن هناك مبادرة في إحدى المدن الألمانية وهي عبارة عن سيارات تشبه الأجرة يستقلها الأطباء ويرتدون لباسا واقيا، ويتجولون في شوارع هايدلبرغ الفارغة للتحقق من المرضى الذين هم في المنزل والذين قد مضت على إصابتهم ٥ أو ٦ أيام ويخضعونهم لفحص الدم، بحثًا عن علامات تشير إلى أن المريض على وشك الدخول في مرحلة حرجة. وقد يقترح الأطباء عليهم دخول المستشفى، حتى لأولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة فقط. وبالتالي يتم تحسين فرص النجاة قبل الانهيار بشكل كبير من خلال إدخال مسبق للمستشفى.

ويقول البروفيسور هانز جورج كروسليتش، رئيس قسم علم الفيروسات في المستشفى الجامعي في هايدلبرغ، أحد المستشفيات البحثية الرائدة في ألمانيا: "هناك نقطة تحول في نهاية الأسبوع الأول للمصاب وإذا كنت شخصًا قد تفشل رئتيه، فحينئذٍ ستبدأ صحتك في التدهور".

ويضيف التقرير أن سيارات الأجرة في هايدلبرغ هي مبادرة واحدة فقط في مدينة واحدة، لكنها توضح مستوى من الالتزام والالتزام بالموارد العامة في مكافحة الوباء التي تساعد في تفسير واحدة من أكثر الألغاز إثارة للوباء: لماذا معدل الوفيات في ألمانيا منخفض جدًا؟

وتشير نيويورك تايمز إلى أن الفيروس والمرض الناتج ، Covid-19 ، ضرب ألمانيا بقوة وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، وكان لدى البلاد أكثر من 92000 إصابة مؤكدة مختبريًا حتى منتصف يوم السبت، أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.

ولكن مع وفاة 1،295، بلغت نسبة الوفيات في ألمانيا 1.4٪ ، مقارنة بـ 12٪ في إيطاليا ، ونحو 10٪ في إسبانيا وفرنسا وبريطانيا، و4٪ في الصين و2.5٪ في الولايات المتحدة. حتى كوريا الجنوبية ، التي نجحت في نموذج تعديل المنحنى المرضي، لديها معدل وفيات أعلى وهو 1.7 في المائة.

ويقول هندريك ستريك، مدير معهد علم الفيروسات في مستشفى بون الجامعي: "كان هناك حديث عن شذوذ ألماني". وتلقى البروفيسور ستريك مكالمات من زملائه في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. ويضيف سألوني "ماذا تفعل بشكل مختلف؟ لماذا معدل الوفيات منخفض جدًا؟ "

ويضيف أن هناك العديد من الإجابات التي يقول عنها الخبراء، وهي مزيج من الإحصائيات والاختلافات الحقيقية للغاية في كيفية تعامل البلد مع الوباء. حيث ان متوسط عمر المصابين أقل في ألمانيا منه في العديد من البلدان الأخرى.

ومع انتشار العدوى، أصيب عدد أكبر من كبار السن وارتفع معدل الوفيات، فقط 0.2 في المائة قبل أسبوعين. لكن متوسط عمر الإصابة بالمرض لا يزال منخفضًا نسبيًا ، حيث يبلغ 49 عامًا. وفي فرنسا، يبلغ 62.5 عامًا وفي إيطاليا 62 عامًا ، وفقًا لأحدث تقاريرهم الوطنية.



هناك تفسير آخر لمعدل الوفيات المنخفض هو أن ألمانيا كانت تختبر عددًا أكبر بكثير من الأشخاص من معظم الدول. وهذا يعني أنها تجذب المزيد من الأشخاص الذين يعانون من أعراض قليلة أو معدومة، مما يزيد من عدد الحالات المعروفة والمستهدفة، ولكن ليس عدد الوفيات. وقال البروفيسور كروسليتش: "يؤدي ذلك تلقائيًا إلى خفض معدل الوفيات على الورق".



ولكن هناك أيضًا عوامل طبية مهمة أبقت عدد الوفيات في ألمانيا منخفضًا نسبيًا، كما يقول علماء الأوبئة وعلماء الفيروسات، وأهمها الاختبارات، والعلاج المبكر والواسع النطاق، والكثير من أسرّة العناية المركزة، وحكومة موثوق بها والتقيد على نطاق واسع بالمبادئ التوجيهية للتمييز الاجتماعي.



الفحص

في منتصف كانون الثاني/يناير، كان مستشفى شاريتيه في برلين قد طور بالفعل اختبارًا ضد كورونا ونشر الصيغة على الإنترنت. وبحلول الوقت الذي سجلت فيه ألمانيا أول حالة مسجلة في قضية كوفيد-19 في فبراير/شباط، كانت المختبرات في جميع أنحاء البلاد قد بنت مخزوناً من معدات الفحص والاختبار.

وقال الدكتور كريستيان دروستن، كبير علماء الفيروسات في شاريتيه، الذي قام فريقه بتطوير الاختبار الأول: "إن السبب الذي يجعلنا في ألمانيا نتعرض لعدد قليل جداً من الوفيات في الوقت الحالي مقارنة بعدد المصابين يمكن تفسيره إلى حد كبير بحقيقة أننا نقوم بعدد كبير للغاية من التشخيصات المختبرية. وحتى الآن، تجري ألمانيا حوالي 350,000 اختبار للفيروس التاجي في الأسبوع، أي أكثر بكثير من أي بلد أوروبي آخر. وقد سمحت الاختبارات المبكرة والواسعة النطاق للسلطات بإبطاء انتشار الوباء عن طريق عزل الحالات المعروفة أثناء العدوى. كما مكّن من إعطاء العلاج المنقذ للحياة في الوقت المناسب".

بدوره، قال البروفيسور كروسليتش: "عندما يكون لدي تشخيص مبكر ويمكنني علاج المرضى في وقت مبكر - على سبيل المثال وضعهم على جهاز التنفس الصناعي قبل أن يتدهوروا - تكون فرصة البقاء على قيد الحياة أعلى بكثير".

وأوضح البروفيسور ستريك أن أحد مفاتيح ضمان إجراء اختبارات واسعة النطاق هو أن المرضى لا يدفعون أي شيء مقابل ذلك. وقال إن هذا كان أحد الاختلافات الملحوظة مع الولايات المتحدة في الأسابيع القليلة الأولى من تفشي المرض.

التتبع

وفي يوم جمعة من أواخر شباط/فبراير، تلقى البروفيسور ستريك أنباء تفيد بأن مريضا في مستشفاه في بون كان قد ثبتت إصابته لأول مرة بالفيروس التاجي وهو شاب يبلغ من العمر 22 عاما لم تظهر عليه أعراض ولكن موقع عمله - وهي مدرسة - طلبت منه إجراء اختبار بعد أن علم أنه شارك في حدث كرنفالي ثبتت نتيجة فحص شخص آخر في هذا الكرنفال.

وفي معظم البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، يقتصر الاختبار إلى حد كبير على المرضى الأكثر مرضا. لكن ليس في ألمانيا وبمجرد أن ظهرت نتيجة الاختبار أُغلقت المدرسة، وأُمر جميع الأطفال والموظفين بالبقاء في المنزل مع أسرهم لمدة أسبوعين. وتم اختبار نحو 235 شخصا في المدرسة . وقال البروفسور ستريك إن "الاختبار والتتبع هو الاستراتيجية التي كانت ناجحة في كوريا الجنوبية وقد حاولنا التعلم من ذلك".

نظام رعاية صحي وقوي

وقبل أن يجتاح وباء الفيروس التاجي ألمانيا، كان لدى المستشفى الجامعي في غيسن 173 سريراً للعناية المركزة مجهزة بأجهزة التنفس الصناعي. وفي الأسابيع الأخيرة، تدافع المستشفى لإنشاء 40 سريراً إضافياً وزاد عدد الموظفين الذين كان على أهبة الاستعداد للعمل في العناية المركزة بنسبة تصل إلى 50 في المائة.

وقالت البروفسورة سوزان هيرولد رئيسة قسم الأمراض المعدية وأخصائية الرئة في المستشفى التي أشرفت على عملية إعادة الهيكلة "لدينا الآن الكثير من القدرات ونحن نقبل مرضى من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا". نحن أقوياء جداً في منطقة العناية المركزة".





الثقة في الحكومة

وبعيداً عن الاختبارات الجماعية وجاهزية نظام الرعاية الصحية، يرى الكثيرون أيضاً أن قيادة المستشارة أنجيلا ميركل هي إحدى الأسباب التي ساهمت إلى إبقاء معدل الوفيات منخفضاً.

وقد تواصلت ميركل بوضوح وهدوء وانتظام طوال الأزمة، حيث فرضت تدابير أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي على البلد. ولم تقابل هذه القيود، التي كانت حاسمة في إبطاء انتشار الوباء، أي معارضة سياسية، واتبعت على نطاق واسع. وقد ارتفعت معدلات تأييد المستشارة.

وقال البروفيسور كروسليتش: "ربما تكون أكبر قوة لدينا في ألمانيا هي اتخاذ القرار الرشيد على أعلى مستوى في الحكومة إلى جانب الثقة التي تتمتع بها الحكومة بين السكان".