رئيس الوزراء البريطاني يجري فحوصا طبية حول كورونا

أدخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد المستشفى لإجراء فحوص، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة، وذلك بعد 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة البريطانية أن "رئيس الوزراء أدخل الليلة المستشفى لإجراء فحوص بناء على توصية طبيبه"، وقد وصفت رئاسة الحكومة في بيانها الأمر بأنه "خطوة احترازية".

وأعلن جونسون، الجمعة، تمديد حجره الصحي. في إشارة إلى معاناته من جراء الفيروس.

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وظهر في فيديو جديد على ما جرت العادة منذ إصابته، لإرسال نصائحه، وإعلام البريطانيين بآخر المستجدات المتعلقة بصحته، قائلاً: "مازلتُ أعاني من ارتفاع درجة الحرارة وسأظل في العزل لفترة".

وأضاف في الفيديو الذي نشره على حسابه الرسمي على تويتر: "لقد تحسنت حالتي لكن لا يزال لدي أحد العوارض، وهو ارتفاع في الحرارة، وعليّ أن أواصل حجر نفسي".

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كان قد أعلن في 27 مارس/آذار إصابته بـمرض "كوفيد 19" الناجم عن كورونا، وبعدها بأقل من ساعتين، كشف وزير الصحة مات هانكوك كذلك عن إصابته وقام بعزل نفسه في المنزل، ولكنه تعافى بعد أسبوع.

وبحسب حصيلة نُشرت السبت، تُوفي 4313 شخصاً في المستشفيات البريطانية من جراء الفيروس، بينهم طفل يبلغ خمسة أعوام وعدة عاملين في مجال الرعاية الطبية فيما سُجلت رسمياً إصابة 41903 شخصاً. ومن بين هؤلاء، وريث العرش البريطاني الأمير تشارلز الذي تعافى من المرض.