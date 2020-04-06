كورونا يثير موجة عنف.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النساء

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأحد نداءً عالميًا لحماية النساء والفتيات "في المنازل"، في وقتٍ يتفاقم العنف المنزلي والأسري خلال فترة الحجر الصحّي الناجمة عن وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

وقال غوتيريس في بيان: "على مدى الأسابيع الماضية، ومع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتنامي المخاوف، شهدنا طفرة عالمية مروعة في العنف المنزلي".

وأضاف: "ولذا، فإنني أوجه نداء جديدا اليوم من أجل السلام في المنازل في جميع أنحاء العالم".

وفي محاولة لوقف انتشار الفيروس القاتل، اضطرت معظم دول العالم لإغلاق الحدود ومنع الطيران وفرض حظر التجول ومنع كافة الانشطة، وهو ما فاقم موجة من العنف المنزلي، وصلت في ذروتها إلى جرائم قتل بحق نساء.

موضوع يهمك قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، إن حصيلة وباء فيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغت... ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا إلى 7616 والإصابات إلى 304836 فيروس كورونا

وأسفر تفشي الفيروس عن وفاة ما لا يقل عن 68,125 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس، استنادا إلى مصادر رسمية.

وتمّ تشخيص أكثر من 1,244,740 إصابة في 191 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسميّة، منذ ظهور وباء كوفيد-19 الناجم عن الفيروس. غير أنّ هذا العدد لا يعكس إلّا جزءًا من الحصيلة الحقيقيّة، لأنّ عدداً كبيراً من الدول لا يُجري فحوصًا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.