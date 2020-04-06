معظمهم في أوروبا.. وفيات كورونا تتجاوز 70 ألفاً بالعالم

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في العالم إلى سبعين ألفا على الأقل، نحو 75 بالمئة منها في أوروبا، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" يستند إلى مصادر رسمية حتى الساعة 11,00 ت غ الإثنين.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات المسجّلة 70009، بينها 50215 في أوروبا، القارة الأكثر تأثرا بالفيروس. وسجلت إيطاليا العدد الأكبر من الوفيات، وتليها إسبانيا، ثم الولايات المتحدة، وفرنسا.

حصيلة الوفيات تعاود الصعود في إيطاليا

وفي إيطاليا، عاودت حصيلة الوفيات اليومية بكوفيد-19 الارتفاع. وقالت وكالة الحماية المدنية إن الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 في إيطاليا ارتفعت 636 حالة اليوم الاثنين بزيادة أكثر من 100 وفاة عن عددها في اليوم السابق، لكن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب للمرض انخفضت بشكل حاد.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا منذ ظهور المرض في 21 فبراير/شباط 16523 حالة وهي أعلى نسبة وفيات في العالم.

كما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض في إيطاليا 3599 حالة إلى 132547 حالة إصابة، ليسجل أدنى ارتفاع يومي منذ 17 مارس/آذار، ويحيي الأمل في أن المرض قد يكون في حالة تراجع بسبب إجراءات العزل العام التي بدأ تطبيقها في أنحاء البلاد منذ التاسع من مارس/آذار.

كذلك أُعلن اليوم الاثنين تعافي 22837 مريضا من بين المصابين في إيطاليا. وهناك 3898 شخصا في الرعاية المركزة، بانخفاض 79 شخصا عن أمس الأحد، وهو ثالث انخفاض يومي على التوالي.

تمديد الإغلاق في نيويورك

أما في الولايات المتحدة، فأفاد إحصاء لوكالة "رويترز" أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد تجاوز عشرة آلاف اليوم الاثنين.

وكذلك أعلنت جامعة جونز هوبكنز اليوم الاثنين أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تخطى عتبة العشرة آلاف.

وقالت الجامعة ومقرها بالتيمور والتي ترصد أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة إن عدد حالات الإصابة المؤكدة على الأراضي الأميركية بلغ 347003 إصابة على الأقل و10335 وفاة.

لكن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت اليوم أنها سجّلت 330891 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وقالت إن عدد الوفيات ارتفع إلى 8910.

وإحصائية المراكز الأميركية لحالات الإصابة هي حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الأحد. ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات المبلغ عنها في كل ولاية على حدة.

من جهته، مدد حاكم نيويورك أندرو كومو الاثنين الإغلاق الشامل في الولاية التي تعد بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة حتى آخر الشهر.

وقال كومو إن معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في نيويورك "ثابت" منذ يومين لكنه أعلن تمديد إغلاق المدارس والأعمال التجارية غير الأساسية حتى 29 نيسان/أبريل مشددا على أن "الوقت الحالي غير مناسب للتراخي".

من جهتها، أعلنت تركيا تسجيل 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 649 حالة. كما زادت حالات الإصابة المؤكدة الجديدة 3148 لتبلغ الحصيلة 30217 مريضاً.

الوفيات في بريطانيا تتخطى الـ5000

وفي بريطانيا، تم تسجيل 439 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 5373، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 51608.

وفي فرنسا، تم تسجيل 833 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل حصيلة الوفيات إلى 8911.

كما يتواجد الآن في غرف الإنعاش في عموم فرنسا 7072 مصاباً بفيروس كورونا.

وفي إسبانيا، تراجع معدل الوفيات بالفيروس لليوم الرابع على التوالي مع تسجيل 637 وفاة خلال 24 ساعة، فيما تخطى عدد الإصابات بالفيروس اليوم الاثنين، 135 ألف حالة، ويسير معدل الإصابة اليومي في ألمانيا أيضا على نفس النحو لليوم الرابع على التوالي.

وذكرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بألمانيا زاد 3677 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الساعة الماضية إلى 95391 حالة اليوم الاثنين في رابع تراجع على التوالي في المعدل اليومي للإصابة بحالات جديدة.





وكان عدد الحالات الجديدة أقل من حالات الإصابة التي أعلن عنها يوم الأحد وبلغت 5936 حالة. وارتفع عدد حالات الوفاة 92 حالة إلى 1434 حالة.

وفي سويسرا، أعلنت وكالة الصحة العامة في اليوم الاثنين أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت إلى 584 من 559 أمس الأحد. وأضافت أن عدد حالات الإصابة بالمرض زاد إلى 21652 من 21100 أمس الأحد.

وأعلنت السلطات الصحية الهولندية زيادة عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بنسبة 5.3 في المئة أو 952 حالة إلى 18803 حالات وأن 101 آخرين توفوا بالمرض. وقال معهد الصحة العامة إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 1867 حالة.

النرويج.. كورونا تحت السيطرة

من جهتها، أعلنت النرويج أن انتشار فيروس كورونا بات تحت السيطرة في أراضيها لكنها حذّرت من أنه لا يزال من المبكر تحديد إن كان سيتم رفع القيود التي فرضت لاحتوائه.

وأفادت الحكومة أن عدد الإصابات الجديدة تراجع إلى 0.7%، مقارنة بـ2.5% في منتصف آذار/مارس عندما بدأ فرض إجراءات على غرار حظر المناسبات الرياضية والثقافية وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية.

وقال وزير الصحة بينت هوي للصحافيين "يعني ذلك أننا تمكّنا من السيطرة على حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد". لكنه أضاف أنه لا يزال من الضروري المحافظة على قواعد احتواء تفشي الفيروس.

وسجّلت النرويج حتى الاثنين 5755 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و59 وفاة.

وارتفع عدد الوفيات في إسرائيل إلى55 من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا، أما العدد الإجمالي للمصابين فوصل 8430 مصاباً من بينهم 139 في حال خطيرة.

وفي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين تسجيل 218 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر ارتفاع يومي منذ الإعلان عن حالات الإصابة الأولى في البلاد قبل شهر، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 2491 حالة. كما تم تسجيل 11 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 209 حالات، بينما تعافى 192 شخصا.