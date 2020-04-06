كورونا يصيب قائد حاملة طائرات أميركية.. ويتسبب بإقالته

أصاب فيروس كورونا المستجد قبطان حاملة الطائرات الأميركية "يو اس اس ثيودور روزفلت"، بريت كروزير، الذي حذّر سابقا من تفشي الفيروس على متن سفينته، وهو ما تسبب بإقالته.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ الفحوص التي أجراها القبطان بيّنت إصابته بالفيروس، وذلك بعد ساعات قليلة من تمسّك وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بصوابية قرار إقالته.

وقال إسبر لشبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأميركية إن وزير البحرية توماس مودلي "اتّخذ قرارا صعبا" بإقالة كروزير من قيادة حاملة الطائرات الأميركية العاملة بالطاقة النووية "يو اس اس روزفلت".

بريت

ولدى سؤاله عن تقرير يفيد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هو من طلب إقالة كروزير، أجاب إسبر: "كان هذا قرار الوزير. جاء وأطلعني عليه. قلت له إني سأدعمه".

ولقيت الإقالة استنكارا واسعا واعتُبرت عقوبة قاسية وغير منصفة لضابط محترم أراد حماية طاقم سفينته بمناشدته رؤساءه أن يسمحوا له بإخلاء السفينة بعد رسوّها في غوام.

وكان كروزير قد أبلغ في وقت سابق من هذا الأسبوع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأن فيروس كورونا ينتشر بشكل لا يمكن السيطرة عليه على متن سفينته، داعيا الى تقديم مساعدة فورية لعزل أفراد طاقمه.

ونبّه كروزير رؤساءه إلى أنّ "انتشار المرض مستمر ومتسارع"، مناشدا إياهم: "نحن لسنا في حالة حرب. لا حاجة لأن يموت البحارة".

وتابع كروزير: "قد يبدو إجلاء غالبية الطاقم من حاملة طائرات نووية أميركية منتشرة في المحيط وعزلهم لمدة أسبوعين إجراءً استثنائيا ... إنها مخاطرة تفرضها الضرورة".

واعتبر مسؤولون كبار في البنتاغون أن كروزير أخطأ بتسريب رسالته إلى الإعلام.

وقال مودلي: "لقد أظهر كروزير حسا تقديريا ضعيفا للغاية في خضم أزمة"، وأثارَ بلا أيّ داعٍ قلق أُسَر، وقوّض تراتبية القيادة

والسبت، أيّد ترمب في مؤتمر صحافي قرار الإقالة: "يجب ألا يتحدّث بهذا الشكل في رسالة. أعتقد أنّ ما فعله رهيب".

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ونقلت "نيويورك تايمز" عن زميلين لكروزير في الكلّية البحريّة أنّ فحوص الأخير أظهرت إصابته بفيروس كورونا. وأوردت الصحيفة أنّ عوارض المرض بدأت تظهر على القبطان قبل مغادرته السفينة الخميس.

وحيّا مئات البحارة، القبطان لدى خروجه من السفينة، وأظهر فيديو تم تداوله بكثرة بعضًا منهم يصفونه بأنه بطل.

والأحد، دان متصدّر الانتخابات التمهيدية للفوز بالترشّح عن الحزب الديموقراطي للرئاسة جو بايدن قرار الإقالة، وصرّح لشبكة "إيه بي سي" بأنّ القرار "يقارب الجرم". وقال نائب الرئيس الأميركي السابق "أعتقد أنه يجب أن ينال تنويها بدلا من أن يُقال".

وجاء في بيان للأعضاء الديموقراطيين في لجنة القوات المسلّحة في مجلس النواب أن كروزير ربما لم يتعامل مع الأمر بمثالية، لكنّ قرار إقالته يُعتبر "ردَّ فعلٍ مبالغًا فيه".