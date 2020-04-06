1200 وفاة بأميركا والصين ترصد 78 حالة تحمل كورونا دون أعراض

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حاصدا آلاف الضحايا، حيث أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية، الاثنين، أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 1200 وفاة خلال يوم واحد.

وفي المقابل، سجلت الصين حالة وفاة واحدة و39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما رصدت مؤخرا 78 حالة تحمل الفيروس ولا تظهر عليها الأعراض.

وفي كوريا الجنوبية، ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد أعلنت اليوم الاثنين حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا تقل عن 50 حالة، وذلك لأول مرة منذ ذروة تفشي الفيروس في 29 فبراير/شباط.

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وأعلنت 47 حالة إصابة جديدة، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة في كوريا الجنوبية إلى 10284 حالة. وارتفع عدد حالات الوفاة ثلاث حالات إلى 186.

فيما أعلنت اليابان عن إصابة أكثر من 3500 شخص بكورونا إضافة إلى وفاة 85 آخرين.

وفي إسرائيل، تم اليوم الاثنين الإعلان عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 51 والإصابات إلى 8611، من بينهم 141 في حالة خطيرة. أما المتماثلون للشفاء في إسرائيل فبلغ عددهم 585 شخصا.

وفي المكسيك، قالت وزارة الصحة إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 2143 بزيادة 253 حالة عن اليوم السابق. وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات ذات الصلة بالفيروس ارتفع بواقع 15 ليصبح الإجمالي حتى الآن 94 حالة.

وفي باكستان، أعلنت السلطات الطبية اليوم ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا إلى 50 حالة وفاة، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 3277 حالة مؤكدة، وصفت حالة 17 منهم بالخطرة، بينما بلغ عديد الحالات التي تماثلت للشفاء 257 حالة.

ووفق الإحصاءات الحكومية في باكستان، فقد بلغ عديد الحالات المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية 397 حالة جديدة في مختلف أقاليم البلاد، وكان لإقليم البنجاب الإقليم الأكثر تعداداً للسكان النصيب الأكبر من الحالات الجديدة.

ووفق الإحصائيات الحكومية فقد بلغ عديد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في إقليم البنجاب 1493 حالة، تلاه إقليم السند الذي سجل 881 حالة، ثم إقليم خيبر بختون خواه الذي سجل 405 حالات، فإقليم بلوشستان الذي سجلت فيه 191 حالة، بينما سجل إقليم غلغيت بلتستان شمال البلاد 210 حالات، في حين ارتفع عديد الحالات في منطقة العاصمة إسلام آباد إلى 82 حالة، وبلغ عديد الحالات المسجلة في الجزء الخاضع من كشمير للإدارة الباكستانية 15 حالة.

وفي تايلاند، قال متحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كورونا إن البلاد سجلت 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات أخرى اليوم الاثنين. وأضاف أن 13 من الحالات الجديدة لأشخاص يعملون في القطاع الطبي كانوا يقدمون الرعاية لمرضى مصابين أو تعاملوا معهم. وقال إن أكثر من نصف الحالات الجديدة في بانكوك.

في المجمل سجلت تايلاند 2220 حالة إصابة و26 وفاة منذ ظهور الفيروس في البلاد في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي روسيا، قال المركز المعني بمعالجة أزمة فيروس كورونا اليوم الاثنين، إن عدد حالات الإصابة بالفيروس قفز إلى 6343 حالة بعدما سجلت روسيا 954 حالة إصابة جديدة في 24 ساعة.

وقال المركز إن الحالات انتشرت على نطاق واسع في البلاد لكن موسكو ظلت بؤرة التفشي، حيث سجلت 591 حالة إصابة جديدة. وأضاف أن المرض أودى بحياة 47 شخصاً على مستوى البلاد.

وأسفر انتشار الفيروس عن وفاة ما لا يقل عن 68,125 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس، استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم تشخيص أكثر من 1,244,740 إصابة في 191 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسميّة، منذ بدء تفشّي وباء كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، غير أنّ هذا العدد لا يعكس إلّا جزءًا من الحصيلة الحقيقيّة، لأنّ عدداً كبيراً من الدول لا يُجري فحوصًا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

والدول التي سَجّلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في 24 ساعة، هي: الولايات المتحدة وإسبانيا والمملكة المتحدة.

وإيطاليا التي سَجَّلت أول إصابة في أواخر شباط/فبراير، أحصت في المجمل 15,877 حالة وفاة من أصل 128,948 إصابة. وتمّ الإعلان عن 515 حالة وفاة و4,316 إصابة جديدة يوم الأحد. وشفي 21,815 شخصا وفق السلطات الإيطاليّة.

والدول الأكثر تضرّرًا بعد إيطاليا هي إسبانيا، حيث توفّي 12,418 شخصا من أصل 130,759 إصابة، ثم الولايات المتحدة مع 9,180 وفاة من أصل 324,052 إصابة، وفرنسا مع 8,078 وفاة من أصل 92,839 إصابة، والمملكة المتحدة مع 4,934 وفاة من أصل 47,806 إصابات.

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وبلغت حصيلة الإصابات الإجمالية في الصين القارّية (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) حيث ظهر الوباء للمرّة الأولى في نهاية كانون الأول/ديسمبر 81,669 إصابة (30 إصابة جديدة بين السبت والأحد) من بينها 3,329 وفاة (ثلاث وفيات جديدة)، فيما شفي 76,964 شخصا.

وباتت الولايات المتحدة تُسجّل أعلى حصيلة للإصابات حسب الأرقام الرسمية.

ومنذ الساعة السابعة من مساء السبت بتوقيت غرينتش، أعلنت إثيوبيا وهايتي عن أولى حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس على أراضيها. كما أعلن جنوب السودان تسجيل أول إصابة.