كورونا.. 238 ألف شخص تعافوا من الفيروس القاتل

أكدت إحصاءات مستقاة من مصادر رسمية شفاء نحو 238,800 شخص على الأقل حتّى اليوم من فيروس كورونا المستجد.

وأسفر انتشار الفيروس عن وفاة ما لا يقل عن 68,125 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس الأحد الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش، استنادا إلى مصادر رسمية.

وتمّ تشخيص أكثر من 1,244,740 إصابة في 191 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسميّة، منذ بدء تفشّي وباء كوفيد-19 الناجم عن الفيروس. غير أنّ هذا العدد لا يعكس إلّا جزءًا من الحصيلة الحقيقيّة، لأنّ عدداً كبيراً من الدول لا يُجري فحوصًا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

وتوفّي منذ حصيلة الأمس بالتوقيت نفسه (19,00 توقيت غرينتش)، 4,690 شخصا وتأكّدت إصابة 75,522 آخرين.

والدّول التي سَجّلت أكبر عدد من الوفيّات الجديدة في 24 ساعة، هي: الولايات المتحدة مع 1,082 حالة وفاة جديدة، وإسبانيا (674 حالة وفاة) والمملكة المتحدة (621).

وإيطاليا التي سَجَّلت أول إصابة في أواخر شباط/فبراير، أحصت في المجمل 15,877 حالة وفاة من أصل 128,948 إصابة. وتمّ الإعلان عن 515 حالة وفاة و4,316 إصابات جديدة يوم الأحد. وشفي 21,815 شخصا وفق السلطات الإيطاليّة.

والدول الأكثر تضرّرًا بعد إيطاليا هي إسبانيا حيث توفّي 12,418 شخصا من أصل 130,759 إصابة، ثمّ الولايات المتحدة مع 9,180 وفاة من أصل 324,052 إصابة، وفرنسا مع 8,078 وفاة من أصل 92,839 إصابة، والمملكة المتحدة مع 4,934 وفاة من أصل 47,806 إصابات.

وبلغت حصيلة الإصابات الإجماليّة في الصين القارّية (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) حيث ظهر الوباء للمرّة الأولى في نهاية كانون الأول/ديسمبر 81,669 إصابة (30 إصابة جديدة بين السبت والأحد) من بينها 3,329 وفاة (ثلاث وفيّات جديدة)، فيما شفي 76,964 شخصا.

وباتت الولايات المتحدة تُسجّل أعلى حصيلة للإصابات حسب الأرقام الرسميّة.

ومنذ الساعة السابعة من مساء السبت بتوقيت غرينتش، أعلنت أثيوبيا وهايتي عن أولى حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس على أراضيها. كما أعلن جنوب السودان تسجيل أول إصابة.