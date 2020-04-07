فسحة أمل.. شفاء رضيعين من كورونا في عُمان والكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 743 حالة.

إلى ذلك، أعلن وزیر الصحة الكویتي، الشیخ باسل الصباح، الثلاثاء، شفاء حالتین جدیدتین من المصابین بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19) لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 105 حالات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.

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وقال الصباح إن الحالتین ھما: مواطن كویتي یبلغ من العمر 72 سنة، وطفل وافد یبلغ من العمر سنتین.

وذكر أن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھاتین الحالتین من فیروس كورونا وسیتم نقلھما إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس، تمھیداً لخروجھما من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

أصغر مصاب في عمان

وفي عمان، أكدت وزارة الصحة على تويتر، اليوم الثلاثاء، تعافي أصغر مصاب بفيروس كورونا في السلطنة وهو طفل يبلغ من العمر سنة ونصف، وغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.

وأعلنت الوزارة، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة في عمان 371 وعدد الوفيات 2.

بينما أعلنت وزارة الصحة البحرينية على تويتر، خروج 6 حالات جديدة من الحجر الصحي الاحترازي.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للذين خرجوا من الحجر الصحي الاحترازي بلغ 532 شخصاً.

يذكر أن فيروس كورونا سجل عالميا أكثر من 1,310,930 إصابة في 191 دولة ومنطقة، وفق الأرقام الرسميّة، منذ بدء تفشّيه.