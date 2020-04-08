الأردن.. حظر شامل للتجول الجمعة والسبت بسبب كورونا

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، اليوم الأربعاء، فرض حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة، اعتبارا من الساعة 12 من منتصف ليلة الخميس/الجمعة المقبلة وحتى الساعة 12 من منتصف ليلة السبت/الأحد ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

إلى ذلك، سجل الأردن اليوم 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت في العاصمة عمان معظمها مخالطة ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 358 .

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وأمس الثلاثاء، قال العضايلة، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويحاول التهرب من الإجراءات الطبية التي تحددها وزارة الصحة، بما في ذلك إجراءات العزل.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن العضايلة قوله إن الإجراءات قد تصل إلى فرض غرامة مالية أو السجن على المخالف، "باعتباره هدد صحة المواطنين وعرض سلامتهم للخطر".

وأضاف العضايلة خلال إيجاز صحافي مشترك مع وزير الصحة سعد جابر في رئاسة الوزراء: "كل من يشتبه بإصابته، ويُطلب منه الخضوع لإجراءات الحجر الذاتي، ولم يلتزم بذلك، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".

وذكر الوزير أن سياسة الحجر الذاتي في المنزل قد لا تجدي نفعا مع بعض الأشخاص، مشيرا إلى توجه الحكومة لتحديد مناطق جديدة للحجر سيعلن عنها لاحقا، "وفي حال رغب الشخص الذي تقرر الحجر عليه دخول أحد الفنادق المخصصة فسيكون ذلك على نفقته الخاصة".