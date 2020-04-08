الكويت تبدأ تحضير البلازما المناعية لمواجهة كورونا

أعلنت مدیرة إدارة خدمات نقل الدم في بنك الدم الكویتي ریم الرضوان البدء بتحضیر البلازما المناعیة لمواجھة مرض فیروس كورونا المستجد (كوفید - 19)، حيث یتم تجمیع ھذه البلازما من المتبرعین المتعافین من الفیروس وتحضیرھا ضمن المواصفات العالمیة حسب إرشادات المنظمة العالمیة لنقل الدم ومنظمة بنوك الدم الأميركیة. وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء.

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وقالت الرضوان إن جسم الشخص المصاب عندما یواجه الفیروس یبدأ بتكوین أجسام مضادة للتغلب على المرض.

وتبدأ عملیة التبرع من المتعافي بعد انتھاء العلاج وفترة الحظر المنزلي وفقا للمعاییر المنشورة عالمیا من منظمة الصحة العالمیة.

وأوضحت أن الأجسام المضادة في بلازما دم المریض المتعافي تبقى على مستوى عال مدة ثلاثة أسابیع ثم تمیل إلى الانخفاض لذا یتم تحدید جدول زمني لكل متبرع على حدة علما أن المتبرع الواحد یساھم في علاج ثلاثة مرضى.

وذكرت أنه یتم نقل بلازما الشخص المتعافي من الفیروس الذي یضم أجساما مضادة للفیروس إلى مرضى یعانون من ھذا المرض في محاولة لتزویدھم بالمناعة مبینة أنه یتم التبرع بالبلازما في بنك الدم المركزي - الجابریة حالیا كما تتم دراسة إمكانية التبرع في المراكز الأخرى حسب عدد المتبرعین.