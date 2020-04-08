حصيلة قياسية في بريطانيا.. و400 ألف إصابة بأميركا

تجاوزت الولايات المتحدة 400 ألف إصابة بكوفيد-19 الأربعاء، وفقا لحصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تحدثها باستمرار.

وتسبب الوباء بما لا يقل عن 12912 وفاة في البلاد التي تحولت إلى البؤرة الرئيسية لفيروس كورونا المستجد. وتجاوزت عتبة 300 ألف إصابة مسجلة رسمياً يوم السبت.

فيما سجّلت بريطانيا الأربعاء 938 وفاة بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بزيادة 152 حالة عن الحصيلة اليومية المعلنة الثلاثاء، لتتخطّى بذلك الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا المستجد على الأراضي البريطانية سبعة آلاف وفاة.

وأعلن وزير الصحة البريطاني في تغريدة أنه "اعتبارا من الساعة الخامسة من بعد ظهر السابع من نيسان/أبريل بلغت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في مستشفيات المملكة المتحدة 7097 حالة"، علما أن الحصيلة الإجمالية التي سجّلت الثلاثاء كانت 6159.