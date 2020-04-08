فرنسا تمدد الإغلاق.. وحصيلة الوفيات تلامس 11 ألفاً

قالت الرئاسة الفرنسية الأربعاء إن الإغلاق سيمتد إلى ما بعد 15 نيسان/إبريل، على أن يعرض الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين بعد الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينيتش قراراته بشأن مكافحة الوباء خلال الأسابيع المقبلة.

ولم تحدد الرئاسة لفرانس برس مدة الإغلاق الجديدة وهو موضوع يمكن أن يتطرق إليه الرئيس الفرنسي في رابع كلمة تلفزيونية منذ 12 آذار/مارس.

إلى ذلك، سجّلت فرنسا 541 وفاة جديدة بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا المستجد في المستشفيات الفرنسية إلى 10869 حالة على الأقل، وفق ما أعلن مدير عام الصحة جيروم سالومون.

وأوضح سالومون أن الحصيلة الجديدة لا تتضمن آخر حصيلة يومية للوفيات في دور رعاية المسنين والمراكز الطبية الاجتماعية في فرنسا، مشيرا إلى أن "مشكلة تقنية" حالت دون الحصول على هذه الحصيلة.

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وأضاف سالومون أن عدد الحالات الحرجة في العناية المركزة البالغ 7148 هو "رقم قياسي في فرنسا" منذ بدء تفشي الوباء.

وقال إن الفيروس "لا يزال نشطا للغاية" وإن "الضغط لا يزال كبيرا جدا" على النظام الصحي.

لكنه أضاف أن أعداد المصابين الجدد الذين تتطلّب حالتهم العناية المشددة يسجل تراجعا.

أما في ما يتعلّق بدور الرعاية والمراكز الطبية الاجتماعية، تشير آخر حصيلة مسجّلة مساء الثلاثاء إلى 3237 وفاة منذ بدء تفشي الوباء، علما أن الأرقام التي كانت تسجّل حينها لم تكن تشمل كل هذه المؤسسات.