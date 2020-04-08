كورونا يتمدد في روسيا.. أكثر من ألف إصابة في يوم واحد

قال المركز المعني بالتعامل مع تفشي فيروس كورونا في روسيا اليوم الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى أكثر من 1000 لليوم الثاني على التوالي ليبلغ الإجمالي 8672 حالة.

وذكر المركز أن عدد الحالات المسجلة ارتفع 1175 وهي زيادة قياسية يومية، بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع خمسة إلى 63.

إلى ذلك، أبلغ رئيس مركز أبحاث حكومي في روسيا الرئيس فلاديمير بوتين يوم أمس الثلاثاء، أن مختبراته جاهزة لإجراء تجارب سريرية على البشر للقاح تجريبي ضد فيروس كورونا، اعتباراً من نهاية يونيو المقبل.

وقال رينات ماكسيوتوف، رئيس مركز فيكتور لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، أحد أكبر مراكز البحث الحكومية في روسيا، إن مختبره اقترح مرحلة أولى من التجارب السريرية لثلاثة لقاحات على 180 متطوعاً بدءاً من 29 يونيو، وفقاً لما نقلته "فرانس برس".

وكشف ماكسيوتوف عن جاهزية مختبراته لإجراء هذه التجارب خلال لقاء عبر الفيديو تم بين بوتين ورؤساء مراكز الأبحاث الروسية الكبرى.

وقال لبوتين إن "مجموعات من المتطوعين قد تشكّلت"، مشيراً إلى أن كثيرين أبدوا رغبة بالمشاركة.

وأضاف "تلقّينا حتى الآن أكثر من 300 طلب" لأشخاص يريدون المشاركة في التجارب.

وقال ماكسيوتوف إن علماء في مجمّع مختبرات سري يقع في منطقة كولتسوفو خارج مدينة نوفوسيبيرسك في سيبيريا، طوّروا العديد من نماذج اللقاحات الأولية.

ولفت إلى أن هناك تجارب تجري حالياً على الفئران والأرانب وحيوانات أخرى لتحديد اللقاحات التي ستعطي أفضل النتائج بحلول 30 إبريل.

وأضاف أن مركز فيكتور خطط لإجراء دراسات ما قبل الاختبارات بحلول 22 يونيو، قبل إطلاق مرحلة التجارب على البشر.

لكنّه أشار إلى أن التجارب الأولى على البشر يمكن أن تبدأ في مايو "في حال أجازتها وزارة الصحة".

وقال إن المركز لديه منصة لتقنيات لقاحات خاصة بأمراض وبائية أخرى سبق وأن تم اختبارها على البشر، ويمكن استخدامها ضد فيروس كورونا.