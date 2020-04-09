كورونا بالدول العربية: 30 وفاة بالجزائر.. و30 إصابة بالعراق

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1666.

كما تم تسجيل 30 وفاة جديدة لمصابين بكورونا في الجزائر، مما يرفع حالات الوفاة إلى 235 موزعة على 34 ولاية، في حين تماثلت 347 حالة للشفاء.

وفي السودان، تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا إلى 15 حالة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1232.

وبلغ إجمالي الوفيات بكورونا في العراق 69 حالة، بينما تم تسجيل 496 حالة شفاء.

وفي الأردن، أعلن وزير الصحة تسجيل 14 حالة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع العدد الإجمالي إلى 372.

كما تم تسجيل 11 حالة شفاء جديدة غادرت مستشفيات العزل اليوم في الأردن، بينما تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا.

وفي سلطنة عُمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثالث وفاة بفيروس كورونا، لوافد يبلغ من العمر 41 عاماً.

وكانت وزارة الصحة العُمانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للحالات في السلطنة إلى 457.

وقال مركز الأخبار العماني الرسمي على تويتر، نقلاً عن وزير الصحة، إنه من الواضح أن انتشار فيروس كورونا في السلطنة في "تصاعد".

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وأضاف أن عدد المتعافين من كورونا في السلطنة بلغ 109.

وبدورها، أعلنت الصحة البحرينية عن 32 إصابة جديدة بكورونا. كما أعلنت وزارة الصحة البحرينية شفاء 24 حالة جديدة من فيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 519.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 643 حالة. كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة في تونس، ليصل العدد الإجمالي إلى 25 وفاة.

كذلك، تم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة بنغازي الليبية، ليصل إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 24.

وفي المغرب بلغ مجموع حالات الشفاء من كورونا 109 حالة شفاء، بعد تعافي 12 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما بلغ مجموع الوفيات في المغرب بسبب فيروس كورونا 97 حالة وفاة، بزيادة قدرها 4 حالات عن أمس.

أما مجموع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب فبلغ 1374، وذلك بعد تسجيل 99 إصابة جديدة مؤكدة في 24 ساعة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن 90% من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا هي محلية، فيما تراجعت حالات الإصابات الوافدة إلى نسبة 10%.

وتتوزع حالة المصابين بفيروس كورونا في المغرب، بحسب وزارة الصحة المغربية، ما بين 15% في وضع صحي حرج أو متقدم، بينما 70% من المصابين وضعهم بسيط.

أما قطر فسجلت 166 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2376، بينما أحصت الكويت 55 إصابة جديدة خلال 24 ساعة والإجمالي 910.

وفي لبنان، أوردت وسائل إعلام نقلا عن وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي 582.

وقد قرر مجلس الوزراء اللبناني تمديد التعبئة العامة إلى 26 أبريل/نيسان.

في سياق متصل، بدأت الدفعة الثالثة من المغتربين اللبنانيين بالوصول الى لبنان عبر مطار بيروت في ظل التحضيرات والترتيبات الخاصة لاستقبالهم ونقلهم إلى مكان إقامتهم المؤقت ريثما تصدر نتائج الفحوصات التي سيخضعون لها.

وتأتي رحلات اليوم من 4 وجهات دولية هي الدوحة وفرانكفورت وأكرا ولندن.

ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشي وباء كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره.

وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ90 ألفا، في حين تجاوز تعداد المصابين بالمرض المليون و500 ألف حالة، وارتفعت حالات الشفاء لأكثر من 330 ألف شخص.