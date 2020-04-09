ترمب: نتخذ خطوات غير مسبوقة لطرح علاجات لكوفيد 19

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، أنه يتخذ خطوات غير مسبوقة لطرح علاجات لكوفيد 19 دون تأخير، مشيراً إلى أنه يقوم بإلغاء العراقيل الإدارية لإنتاج أجهزة التنفس الصناعي.

وقال في مؤتمر خلية الأزمة الأميركية بشأن مستجدات جائحة كورونا "نسير في المسار الصحيح لكن قد نشهد أياما عصيبة قبل تخطي هذه الأزمة".

موضوع يهمك رغم أن السلطات الأميركية أعلنت عن نحو 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد وحوالي 13 ألف حالة وفاة، فيما يعد أعلى... واشنطن بوست: مؤشرات مبشرة رغم ارتفاع وفيات كورونا بأميركا أميركا

كما تابع "أحث الأميركيين على التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي لقهر هذا العدو".

وأضاف "نسير في المسار الصحيح لكن قد نشهد أياما عصيبة قبل تخطي أزمة كورونا"، موضحاً أن لدى أميركا الفرصة لتصبح أكثر قوة من ذي قبل.

وقال أيضاً "لا بد من تراجع كبير في منحنى الوباء قبل إعادة فتح البلاد"، مبيناً أن أميركا دفعت العام الماضي لمنظمة الصحة العالمية 452 مليون دولار مقابل 40 مليونا من الصين"، مطالبا المنظمة الأممية أن تقوم بعمل أفضل.

من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن فيروس كورونا ظهر في الصين وعليها أن تشاطر البيانات مع العالم، مضيفاً أنه ليس الوقت المناسب لتبادل الاتهامات.

كما قال في المؤتمر إن على كل المنظمات الدولية بما فيها الصحة العالمية أن تلتزم بواجباتها.

وكشف أن هناك عددا من الدبلوماسيين الأميركيين في الصين ثبتت إصابتهم بالوباء.

وفيات عالية

ووفق إحصاء لرويترز، فإن وفيات فيروس كورونا في أميركا تجاوزت 14600 لتصبح ثاني أعلى دولة بعد إيطاليا.

وسجلت إيطاليا أعلى عدد من الوفيات في العالم وهو 17669، بينما حلت إسبانيا في المركز الثالث بعدد وفيات بلغ 14555.

وحذر مسؤولون أميركيون المواطنين بأن عدد الوفيات سيزيد بشكل مقلق هذا الأسبوع، حتى رغم أن نموذجاً أعدته جامعة مرموقة اليوم الأربعاء قلص توقعاته لعدد الوفيات بسبب الجائحة بنسبة 26% إلى 60 ألفا.

هذا وسجلت الوفيات في الولايات المتحدة رقما يوميا جديدا بأكثر من 1900 حالة جديدة في يوم واحد.