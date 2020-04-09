ترمب: نتخذ خطوات غير مسبوقة لطرح علاجات لكوفيد 19

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أنه يتخذ خطوات غير مسبوقة لطرح علاجات لكوفيد 19 دون تأخير، مشيرا إلى أنه يقوم بإلغاء العراقيل الإدارية لإنتاج الأجهزة التنفس الصناعي.

وقال في مؤتمر خلية الأزمة الأميركية بشأن مستجدات جائحة كورونا، "نسير في المسار الصحيح لكن قد نشهد أياما عصيبة قبل تخطي هذه الأزمة".

موضوع يهمك رغم أن السلطات الأميركية أعلنت عن نحو 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد وحوالي 13 ألف حالة وفاة، فيما يعد أعلى... واشنطن بوست: مؤشرات مبشرة رغم ارتفاع وفيات كورونا بأميركا أميركا

كما تابع "أحث الأميركيين على التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي لقهر هذا العدو".

وأضاف "نسير في المسار الصحيح لكن قد نشهد أياما عصيبة قبل تخطي أزمة كورونا"، موضحاً أنه لدة أميركا الفرصة لتصبح أكثر قوة من ذي قبل.

وقال أيضاً " لا بد من تراجع كبير في منحنى الوباء قبل إعادة فتح البلاد"، مبيناً أن دفع العام الماضي لمنظمة الصحة العالمية 452 مليون دولار مقابل 40 مليون من الصين"، مطالبا المنظمة الأممية أن تقوم بعمل أفضل.

من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن فيروس كورونا ظهر في الصين وعليها أن تشاطر البيانات مع العالم، مضيفا أنه ليس الوقت المناسب لتبادل الإتهامات.

كما قال في المؤتمر، أن على كل المنظمات الدولية بما فيها الصحة العالمية يجب أن تلتزم بواجباتها.

وكشف أن هناك عدد من الدبلوماسيين الأميركيين في الصين ثبتت إصابتهم بالوباء.

وفيات عالية

ووفق إحصاء لرويترز، فإن وفيات فيروس كورونا في أميركا تجاوزت 14600 لتصبح ثاني أعلى دولة بعد إيطاليا.

وسجلت إيطاليا أعلى عدد من الوفيات في العالم وهو 17669 بينما حلت إسبانيا في المركز الثالث بعدد وفيات بلغ 14555.

وحذر مسؤولون امريكيين المواطنين بأن عدد الوفيات سيزيد بشكل مقلق هذا الأسبوع حتى رغم أن نموذجا أعدته جامعة مرموقة اليوم الأربعاء قلص توقعاته لعدد الوفيات بسبب الجائحة بنسبة 26 في المئة إلى 60 ألفا.

هذا وسجلت الوفيات في الولايات المتحدة رقما يوميا جديدا بأكثر من 1900 حالة جديدة في يوم واحد.