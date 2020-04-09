أكثر من 93 ألف وفاة بفيروس كورونا

أسفر انتشار فيروس كورونا المستجدّ عن وفاة ما لا يقلّ عن 93706 أشخاص في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس الخميس الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش، استناداً إلى مصادر رسمية.

ويواصل فيروس كورونا انتشاره السريع في أنحاء العالم مسجلا مزيدا من الإصابات والوفيات.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز، إن بلاده أصبحت قريبة من بدء انحسار فيروس كورونا.

وحث بدرو سانشيز جميع الأحزاب السياسية على الانضمام إلى خطة لإنعاش الاقتصاد بعد الأزمة.

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ومن المقرر أن يصوت البرلمان الإسباني على تمديد حالة الطوارئ أسبوعين حتى السادس والعشرين من أبريل.

أما في الولايات المتحدة الأميركية، فقد أعلنت جامعة جونز هوبكنز عن إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة والذي تجاوز 15 ألفا، فيما قال حاكم نيويورك آندرو كومو، الخميس، إن هناك تراجعا حادا في عدد من يدخلون المستشفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث سجل أدنى مستوى لها منذ بداية الأزمة، في إشارة إلى أن إجراءات التباعد الاجتماعي تفلح في الحد من انتشار المرض.

وأضاف كومو في إفادة صحافية يومية، أن عدد الوفيات تزايد إلى 799 في الثامن من أبريل/نيسان مقارنة بوفاة 779 قبل يوم، وهو أعلى عدد لثالث يوم على التوالي.

في المقابل قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الخميس، إن عدد وفيات فيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع حتى الساعة 1600 بتوقيت غرينتش أمس 881 إلى 7978.

وأوضح راب في مؤتمر صحافي يومي للحكومة، أن إجمالي عدد الأشخاص الذين خضعوا للفحص 243421 منهم 65077 ثبتت إصابتهم بالفيروس حتى الساعة 0800 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس.

وبدوره، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن عدد الإصابات المؤكدة في بلاده بفيروس كورونا المستجد زادت على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية بتسجيل 4056 إصابة جديدة، بينما توفيت 96 حالة بما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 908 حالات.

وأضاف قوجة على تويتر، أن العدد الإجمالي لحالات التعافي وصل إلى 2142 حالة بعد شفاء 296 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن عدد الفحوص التي أجريت في هذا الوقت بلغ 28578، وهو أعلى رقم في بلاده حتى الآن.



وأشار إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في تركيا يبلغ الآن 42282.

وأودى وباء كوفيد-19 بحياة 88981 شخصاً على الأقل في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس أعدتها الخميس عند الساعة 11 بتوقيت غرينتش.

وتمّ تشخيص أكثر من 1,519260 إصابة في 192 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسميّة، منذ بدء تفشّي الوباء. غير أنّ هذا العدد لا يعكس إلا جزءاً من الحصيلة الحقيقية، لأن عدداً كبيراً من الدول لا يجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

ومن أصل هذه الإصابات، شفي 312100 شخص على الأقل حتى اليوم.

والدول الأكثر تضرراً بعد إيطاليا هي إسبانيا، ثم الولايات المتحدة التي باتت المتحدة تُسجّل أعلى حصيلة تراكمية للإصابات بحسب الأرقام الرسميّة، (432132) وقد شفي فيها 23906 أشخاص، وتوفي 14817 شخصاً.

وبلغت حصيلة الوفيات في أوروبا الخميس الساعة 11,00 ت غ 62402 وفاة من أصل 787744، و15273 وفاة من أصل 451315 إصابة في الولايات المتحدة وكندا، و4504 وفاة من أصل 127727 إصابة في آسيا، و4354 وفاة من أصل 88295 إصابات في الشرق الأوسط، و1814 وفاة من أصل 45523 إصابة في أميركا اللاتينية والكاريبي، و577 وفاة من أصل 11519 إصابة في إفريقيا و57 وفاة من أصل 7146 إصابة في أوقيانيا.

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 4974 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل إلى 108202 حالة ليرتفع لليوم الثالث على التوالي بعد انخفاض استمر أربعة أيام.

وارتفع عدد الوفيات المسجل بواقع 246 ليصل إلى 2107 حالات.

وأعلنت إيطاليا تسجيل 542 وفاة جديدة بكورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 17669. كما أعلنت عن 3836 إصابة جديدة ما يرفع عدد الإصابات إلى 139422.

وسجلت بلجيكا 283 حالة وفاة جديدة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2523.

وفي إسبانيا، أعلنت وزارة الصحة أن عدد الوفيات اليومية جراء الإصابة بكورونا تباطأ الخميس بعد زيادة على مدى يومين، حيث توفي 683 شخصاً في الأربعة والعشرين ساعة الماضية لتصل الحصيلة إلى 15238 وفاة. وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع إلى 152446 مقارنة مع 146690 أمس.

وفي سويسرا، قالت وكالة الصحة العامة اليوم، إن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد وصل إلى 756 ارتفاعاً من 705 أمس الأربعاء. وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض ارتفع إلى 23574 من 22789 في اليوم السابق.

وفي هولندا، قالت السلطات الصحية إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 1213 الخميس إلى 21762 كما تم تسجيل 148 وفاة جديدة. وقال المعهد الهولندي للصحة العامة في بيان يومي إن عدد الوفيات بلغ 2396.

فيما أعلنت فرنسا عن أول تراجع في عدد مرضى العناية المركزة جراء كورونا فيما بلغت آخر إحصائية لعدد الوفيات اليوم الخميس 12210 حالة وفاة.