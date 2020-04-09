كورونا يواصل تسلله لأطباء مصر.. إصابة 21 كادراً طبياً بالدقهلية

قررت السلطات المصرية إغلاق مستشفى الصدر بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية شمال البلاد ،اعتبارا من صباح اليوم الخميس بعد اكتشاف إصابة 21 طبيبا وممرضا من طاقمه بفيروس كورونا.

وقال الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب المصري عن الدائرة لـ "العربية.نت" إن البداية كانت قبل أسبوع، حيث استقبل المستشفى حالة مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا، وبعد يومين جاءت نتيجة التحاليل إيجابية، مضيفا أنه بفحص المخالطين لتلك الحالة، تثبت إصابة 5 من الطاقم الطبي بالمستشفى بفيروس كورونا.

وأضاف أنه جرى فحص جميع المخالطين للمصابين الخمسة، ويبلغ عددهم بالكامل 72، وصدرت نتيجة التحاليل مساء أمس الأربعاء، لتؤكد إصابة 16 آخرين من الطاقم الطبي بكورونا، بينهم أطباء وممرضون وفنيو أشعة، مشيرا إلى أنه بذلك وصل عدد المصابين بالمستشفى إلى 21 طبيبا وممرضا وفنيا.

وأوضح عضو مجلس النواب المصري أنه تم تحويل المصابين للحجر الصحي بمستشفى تمي الأمديد للعزل، وحجز 103 من باقي الطقم الطبي والإداري والأمن تحت الإشراف الطبي، حتى ظهور نتائج تحاليلهم، مع إبقاء الحالات السلبية في العزل إما بمنازلهم أو بالمدن الجامعية لمدة 14 يوما.

وأكد أنه تقرر إغلاق المستشفى لمدة 3 أيام حتى الانتهاء من تعقيمه بشكل كامل، وتحويل المرضى المترددين عليه إلى مستشفيات أخرى طيلة تلك الفترة، فيما تم التنبيه على جميع المخالطين لتلك الحالات بعزل أنفسهم في منازلهم لمدة 14 يوما، والتوجه فورا للمستشفيات فور ظهور أي أعراض عليهم.

وكان فيروس كورونا قد تسلل لأطباء معهدي الأورام والقلب ومستشفيات جامعة عين شمس والأزهر وتسبب في وفاة الطبيب أحمد اللواح أستاذ الباثولوجيا بكلية الطب جامعة الأزهر.

وكشف الدكتور أسامة محمد مدير معهد القلب القومي، مساء الأربعاء، إصابة ممرض داخل المعهد بفيروس كورونا، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءت اللازمة لتعقيم وتطهير المعهد بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي.

ومن قبل أعلنت جامعة القاهرة إصابة 17 طبيبا وممرضا بمعهد الأورام بفيروس كورونا إثر مخالطتهم لممرض، فيما أكد الدكتور أيمن صالح، مدير مستشفيات جامعة عين شمس، اكتشاف حالة إيجابية لطبيب امتياز من أطباء مستشفى النساء والتوليد بمستشفيات الجامعة، مؤكداً أن الطبيب كان بصحبة والده الذي أصيب بفيروس كورونا، وتم التأكد من إصابة الطبيب أيضاً ونقله لمستشفى العزل.

جامعة الأزهر تدخل على الخط

وأعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، إصابة ممرض بأحد المستشفيات التابعة للجامعة بفيروس كورونا.

يشار إلى أن نقابة الأطباء طالبت وزارة الصحة بإبلاغها بالأعداد الحقيقية للمصابين من الأطباء بفيروس كورونا، تمهيداً للتواصل مع أسرهم وعائلاتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم.