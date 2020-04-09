كوريا الجنوبية.. متعافون من كورونا يصابون بالفيروس مجددا

بعد أن تعافي 74 شخصاً في كوريا الجنوبية من وباء كورونا المستجد، أصيبوا بالفيروس للمرة الثانية بعد خروجهم من المستشفيات.

وقالت جونغ أون-كيونغ، مديرة المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس إن السلطات الصحية تقوم باختبار عينات من الفيروس والمصل لتحديد ما إذا كان المرضى الذين ثبتت إصابتهم مرة أخرى سيكونون قادرين على نقل الفيروس إلى آخرين، وما إذا كانت أجسامهم أنتحت الأجسام المضادة بشكل صحيح.

وأضافت أن بعض المرضى لم تظهر عليهم أي أعراض قبل أن تصبح اختباراتهم إيجابية، بينما تم اختبار آخرين مرة أخرى لأنهم كانوا يعانون من أعراض ضيق تنفس. وقالت إن هؤلاء المرضى لم تظهر عليهم أعراض خطيرة حتى الآن.

وكان المسؤولون الكوريون الجنوبيون حذرين بشأن مناقشة إمكانية إعادة الإصابة بالفيروس بعد الشفاء التام.

وقال لي هيوك مين، الأستاذ في كلية الطب بجامعة يونسي في سول، إنه من المرجح أن يتم تنشيط العدوى مرة أخرى بعد أن تتلاشى في البداية في المرضى الذين لم تكن أجسامهم قد طورت مناعة كاملة.

وأضاف "بعض الأشخاص الذين تعافوا من حالات خفيفة قد لا يطورون مناعة بشكل كامل، وفي مثل هذه الحالات بالطبع، يمكن أن تنشط العدوى بعد فترة معينة من الزمن. الاحتمال الآخر هو تعرضهم لبيئات تؤثر على أجهزتهم المناعية بعد خروجهم من المستشفيات، ما قد يؤدي أيضًا إلى إعادة نشاط لفيروس."