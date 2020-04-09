أميركا تسجل أسرع تفشّ لكورونا.. وقفزة في روسيا

تخطت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 1,5 مليون شخص، وفق إحصاء وضعته وكالة فرانس برس، استناداً إلى مصادر رسمية، الخميس، في الساعة 5,30 ت.غ.

وتم إحصاء ما لا يقل عن 1502478 إصابة من بينها 87320 وفاة في 192 بلداً ومنطقة، في طليعتها الولايات المتحدة، الدولة التي تسجل أسرع تفشٍّ للوباء. وتبقى أوروبا القارة الأكثر تضرراً جراء الفيروس، إذ تحصي أكبر عدد من الإصابات (772592) والوفيات (61118)، وكلها أرقام لا تمثل سوى جزء من الحصيلة الفعلية لانتشار الفيروس.

وسجّلت الولايات المتحدة، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، وفاة حوالي ألفي شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة أنّ الوباء حصد في الولايات المتّحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1973 مصاباً بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في هذا البلد إلى 14,695 حالة وفاة.

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واقترب عدد حالات الإصابة بالفيروس في ولاية نيويورك الأميركية وحدها من 150 ألف حالة يوم الأربعاء، لتتخطى بذلك إسبانيا كأكثر مكان سجل حالات إصابة في العالم، رغم أن السلطات حذرت من أن العدد الرسمي للوفيات، ربما يكون أقل من العدد الحقيقي.

وسجلت ولاية نيويورك، التي تعتبر بؤرة العدوى في الولايات المتحدة، وولاية نيوجيرزي المجاورة مجدداً أكبر عدد من الوفيات بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد.

وسجلت نيويورك 149,316 حالة مقابل 146,690 حالة في إسبانيا، بحسب بيانات رويترز. وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة نحو 420 ألف حالة، وأكثر من 14300 حالة وفاة.

وأعلنت روسيا، اليوم الخميس، تسجيل زيادة يومية قياسية لحالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 1459 حالة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 10131 إصابة. وقال المركز الوطني لمكافحة فيروس كورونا إن عدد الوفيات المرتبطة بالمرض زاد 13، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 76.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية إن البر الرئيسي سجل اليوم الخميس 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 62 قبل يوم. ومن بين هذه الحالات، وصلت 61 حالة من الخارج. وبهذا يصل عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني حتى يوم الأربعاء إلى 81,865.

وفي اليابان، قالت وزارة الصحة إن لديها أكثر من 500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لأول مرة، ليصل العدد الإجمالي الوطني إلى 4768، باستثناء المئات من ركاب سفينة سياحية تم عزلها بالقرب من طوكيو في وقت سابق هذا العام.

وسجلت أستراليا أدنى زيادة لها في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أكثر من 3 أسابيع. وقال وزير الصحة غريغ هانت، الخميس، إن البلاد سجلت 96 حالة جديدة، في المرة الأولى التي تقل فيها الإصابات عن 100 حالة جديدة منذ 17 مارس.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة يوم الأربعاء أن البلاد سجلت 396 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3181، بالإضافة إلى 174 وفاة.

وأعلنت تايلاند عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، إحداهما لمواطن فرنسي يبلغ من العمر 74 عاماً. وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في تايلاند 2423، فضلاً عن 32 حالة وفاة.

وفي الفلبين، تم تسجيل21 وفاة جديدة و206 إصابات أخرى بسبب فيروس كورونا. وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 203 حالات بينما زادت الإصابات إلى 4076 وتعافى 28 مريضا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 124.



وفي باكستان، أعلنت السلطات الطبية ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد إلى 63 حالة وفاة، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 4322 حالة مؤكدة حتى صباح اليوم الخميس.

وفي إسرائيل، ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 79 وعدد المصابين إلى 9755، من بينهم 165 في حال خطيرة و119 وضعوا على أجهزة تنفس صناعي.

وفي إندونيسيا، تم تسجيل أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ الإعلان عن اكتشاف أول حالة في الشهر الماضي. وبلغ عدد الحالات الجديدة 337، ليصل الإجمالي إلى 3293 حالة. وتم تسجيل 40 وفاة جديدة، لتصل الحصيلة إلى 280 بينما تعافى 252 شخصاً من المرض.