نيويورك تتخطى إسبانيا بإصابات كورونا.. وحالتا وفاة بالصين

سجّلت الولايات المتحدة، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، وفاة حوالي ألفي شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة أنّ الوباء حصد في الولايات المتّحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1973 مصاباً بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في هذا البلد إلى 14.695 حالة وفاة.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

واقترب عدد حالات الإصابة بالفيروس في ولاية نيويورك الأميركية وحدها من 150 ألف حالة يوم الأربعاء، لتتخطى بذلك إسبانيا كأكثر مكان سجل حالات إصابة في العالم، رغم أن السلطات حذرت من أن العدد الرسمي للوفيات، ربما يكون أقل من العدد الحقيقي.

وسجلت ولاية نيويورك، التي تعتبر بؤرة العدوى في الولايات المتحدة، وولاية نيوجيرزي المجاورة مجدداً أكبر عدد من الوفيات بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد.

وقال حاكم نيويورك، أندرو كومو، الذي قرر تنكيس الأعلام في أنحاء نيويورك حداداً على أرواح الضحايا "هذا الفيروس هاجم الضعفاء ومهمتنا كمجتمع هي حماية الضعفاء".

وسجلت نيويورك 149316 حالة مقابل 146690 حالة في إسبانيا، بحسب بيانات رويترز. وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة نحو 420 ألف حالة، وأكثر من 14300 حالة وفاة.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية إن البر الرئيسي سجل اليوم الخميس 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 62 قبل يوم. ومن بين هذه الحالات، وصلت 61 حالة من الخارج. وبهذا يصل عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني حتى يوم الأربعاء إلى 81865.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة يوم الأربعاء أن البلاد سجلت 396 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3181، بالإضافة إلى 174 وفاة.