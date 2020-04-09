شاهد كيف تلقت سائحة نبأ تعافيها من كورونا بعد علاج بمصر

نشرت سائحة سويدية فيديو للحظة إعلان تعافيها من فيروس كورونا، بعد تلقيها العلاج في مصر وفرحة الطاقم الطبي في المستشفى بشفائها وخروجها.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد مديرة مستشفى العجمي للعزل بالإسكندرية لـ"العربية.نت "إن السائحة السويدية ميريت غابرييل تعافت تماما من فيروس كورونا، وذلك عقب إجراء تحليلين متتالين، وتبين سلبية العينة، وخلوها من الفيروس، مضيفة أنها خرجت مساء أمس الأربعاء.

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وكشف الفيديو قيام أحد المسؤولين بالمستشفى بجمع الطاقم الطبي في أحد الطوابق بالمستشفى، وإعلانه أمامهم نبأ شفاء السائحة السويدية، وعلى الفور انطلقت الزغاريد، وسارع أفراد من الطاقم بالتوجه لغرفة السائحة واحتضانها وإبلاغها بالنبأ السعيد.

من جانبها، وعلى صفحتها الشخصية على فيسبوك، تقدمت السائحة السويدية بالشكر للطاقم الطبي بالمستشفى وقالت إنها ممتنة لهم جميعا، واصفة نبأ تليقها خبر شفائها وخروجها باليوم الجميل، ثم ذكرت جملة الممثل جيفري هولدر في فيلم جيمس بوند "عش ودع الموت".





وقالت إنه رغم أن الفحوصات أثبتت شفاءها وخلو جسدها من الفيروس، إلا أن الأطباء نصحوها بالبقاء في المنزل أسبوعين آخرين، مضيفة أنها كانت تجربة جديدة بالنسبة لها حيث ظلت في غرفتها رقم 332 في المستشفى لمدة 22 يوما حتى تعافت من المرض.

وتقدمت السائحة السويدية بشكر خاص لطبيبها المعالج الدكتور وليد مختار، قائلة إنه كان صبورا معها، مشيدة بمستوى الأطباء والطاقم الطبي الذين اعتنوا بها جيدا .