أكثر من 50 ألف إصابة بكوفيد-19 في أميركا اللاتينية والكاريبي  

تخطت أميركا اللاتينية والكاريبي، الجمعة، عتبة 50 ألف إصابة مثبتة بكوفيد-19 وأكثر من ألفي وفاة، بحسب تعداد أجرته فرانس برس بالاستناد إلى الأرقام المعلنة رسمياً وإلى معطيات منظمة الصحة العالمية.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، الجمعة، إصابة 50 من أفراد طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن... 50 إصابة بكورونا على متن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول فيروس كورونا

وحتى الساعة 8,00 بتوقيت غرينتش، الجمعة، تم إحصاء إصابة 50,589 شخصا و2090 وفاة في هذه المنطقة الشاسعة، فيما تصدرت البرازيل الإحصاءات عقب تسجيلها 17,847 إصابة و941 وفاة بين مواطنيها البالغين 210 ملايين نسمة.

وسجّلت الإكوادور من جانبها أعلى نسبة للوفيات، عقب وفاة 272 شخصا من أصل 4965 مصابا.

وكانت أميركا اللاتينية والكاريبي تخطتا عتبة العشرة آلاف إصابة في 27 آذار/مارس. وتضاعف العدد في غضون خمسة أيام. وتخطت الإصابات عتبة الثلاثين ألفا في 5 نيسان/ابريل، وعتبة الأربعين ألفا في 8 نيسان/ابريل.

وثبتت إصابة أكثر من مليون شخص بكوفيد-19 في أنحاء العالم، وتوفي جراء ذلك أكثر من مئة ألف، منذ بداية تفشي الفيروس في كانون الأول/ديسمبر في ووهان الصينية.