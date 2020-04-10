إصابات جديدة بكورونا في الكويت وقطر والعراق ولبنان وعزل كلي لمسقط

مازالت الدول العربية تسجل إصابات يومية بفيروس كورونا، مع تشديد الإجراءات الاحترازية لمقاومة الوباء، وبالمقابل تزيد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في معظم البلدان العربية.

وبدأت سلطنة عمان اليوم عزل العاصمة مسقط كلياً عن المحافظات الأخرى حتى الثاني والعشرين من إبريل. ومنع الدخول إليها والخروج منها باستثناء المواد التموينية والأطقم الطبية. ويأتي العزل بعد يومين من قرار حظر التنقل من وإلى محافظة مسقط في محاولة لاحتواء فيروس كورونا في البلاد.

الكويت وقطر

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 993، فيما أعلن وزير الصحة الدكتور باسل حمود الصباح عن شفاء 12 حالة مصابة بكورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شفيت من الفيروس المستجد إلى 123 حالة منذ بداية تفشيه بالبلاد.

وقال وزير الصحة الكويتي على حسابه في "تويتر": "الحمد لله. شفاء 12 حالة ليصبح عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد 123 حالة".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 136 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 2512 حالة.

أول إصابة باليمن

وفي اليمن، أعلنت اللجنة العليا للطوارئ على "تويتر"، رصد أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت جنوب البلاد، وأضافت اللجنة أن المصاب في حالة مستقرة ويتلقى الرعاية الصحية.

وعلى إثرها، اتخذت محافظة حضرموت إجراءات احترازية سريعة ومشددة شملت حظر التجول في المديريات الشرقية، وإطلاق حملة لتعقيم الأماكن العامة والشوارع والأسواق العامة.

حالات جديدة بالعراق

وفي العراق، أفادت الصحة العراقية بتسجيل 47 إصابة جديدة، وكانت وكالة الأنباء الرسمية أفادت، في وقت سابق، على "تليغرام" نقلا عن محافظ النجف، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

إصابات بالأراضي الفلسطينية ولبنان

يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 267 إصابة، إضافة إلى 4 حالات وفاة.

وأعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام نقلا عن مستشفى الحريري، وفاة مصاب بفيروس كورونا، وتماثل 9 حالات للشفاء، وارتفاع إجمالي الحالات المتعافية من كورونا إلى 76.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق عن 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 609.

إلى ذلك قالت الإذاعة الجزائرية نقلا عن وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 1761.

كما سجلت 21 وفاة ما بين 30 مارس و10 أبريل، بينما تماثلت 405 حالات للشفاء في الجزائر.