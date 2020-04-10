كورونا يخيم على تركيا.. حظر تجول في 31 مدينة

أعلنت تركيا فرض حظر التجول لمدة 48 ساعة في 31 مدينة ابتداء من منتصف ليل الجمعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتخطت تركيا الجمعة عتبة ألف وفاة جراء فيروس كورونا مع إحصاء 98 وفاة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة.

وأسفر وباء كوفيد-19 الناجم عن الفيروس عن 1006 وفيات من أصل 47029 إصابة بالإجمال في تركيا، على ما أوضح الوزير فخر الدين قوجة خلال مؤتمر صحافي في أنقرة.

وأشار الوزير إلى شفاء 2423 مريضا في المستشفيات.

من جهة أخرى، أفاد قوجة عن إجراء أكثر من 307 آلاف فحص لكشف الإصابة بالفيروس حتى الآن في تركيا حيث تبلغ نسبة الوفيات بين المصابين بالوباء 2,15% .

وتواجه تركيا منذ عدة أيام تسارعا في انتشار الوباء مع تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف إصابة جديدة يوميا منذ 4 نيسان/أبريل.

وإزاء هذا الوضع، اتخذ الرئيس رجب طيب إردوغان عدة تدابير وأمر بإغلاق المدارس والحانات والمراكز الثقافية وتعليق الرحلات والحد من تنقلات السكان.

لكنه قاوم دعوات عدد من المعارضين والأطباء لفرض حجر منزلي عام في جميع أنحاء البلد، وهو ما يرفضه حتى لا يشل الاقتصاد التركي الهش.

وفي الوقت الحاضر يحظر الخروج بتاتا على الأشخاص الذين عمرهم فوق 65 عاما أو دون العشرين، أو المصابين بأمراض مزمنة.

وأعلنت السلطات التركية الخميس أنها ستراقب تنقلات الأشخاص الذين تكشف الفحوص إصابتهم بالفيروس وأقربائهم بفضل تطبيق على هواتفهم الذكية.