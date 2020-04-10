وفيات كورونا بالعالم تبلغ 100 ألف والإصابات 1.6 مليون

أظهر إحصاء جمعته وكالة "رويترز"، أن عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد بلغ 100 ألف في أنحاء العالم، اليوم الجمعة، بينما تجاوز عدد المصابين 1.6 مليون.

وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء تفشي وباء كورونا ارتفع 980 حالة إلى 8958.

وفي وقت سابق من اليوم، كان مسؤولون في قطاع الصحة ببريطانيا قد قالوا إن المتوفين بكورونا أعمارهم بين 27 عاما و100 عام. وذكروا أن 56 منهم لم يكونوا يعانون من أي متاعب صحية من قبل.

من جهتها، تخطت تركيا عتبة ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد مع إحصاء 98 وفاة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة الجمعة.

وأسفر وباء كوفيد-19 عن 1006 وفيات من أصل 47029 إصابة بالإجمال في تركيا، على ما أوضح الوزير فخر الدين قوجة خلال مؤتمر صحافي في أنقرة.

كما قال الوزير إن إجمالي عدد الحالات التي تعافت استقر عند 2423 مع تعافي 281 في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي فرنسا، أعلنت السلطات ارتفاع وفيات كورونا إلى 13197 والإصابات إلى 90767، وذلك بعد تسجيل 987 وفاة خلال 24 ساعة.

وفي إيطاليا، ارتفعت أعداد الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 بواقع 570 وفاة اليوم الجمعة بانخفاض عن 610 وفيات في اليوم السابق. كما انخفضت قليلا أعداد الحالات الجديدة إلى 3951 من 4204 في اليوم السابق.

وقالت هيئة الحماية المدنية إن أعداد الوفيات منذ تفشي الوباء في 21 فبراير/شباط ارتفعت إلى 18849 شخصا، وهو المعدل الأعلى في العالم.

وقفزت أعداد الحالات المؤكدة رسميا إلى 147577 شخصا بما يمثل ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

ودخل غرفة العناية الفائقة 3497 شخصا اليوم الجمعة مقابل 3605 أمس الخميس بما يمثل انخفاضا لليوم السابع على التوالي.

ومن بين المصابين بالعدوى، أعلن عن تعافي 30455 شخصا مقابل 28470 في اليوم السابق.

وفي بلجيكا، تجاوزت وفيات كورونا 3 آلاف حالة، فيما سجلت في إسبانيا أدنى مستوى لها منذ 24 مارس الماضي.

وأعلنت بلجيكا عن تسجيل 426 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 3019. كما أعلنت عن 1689 إصابة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 26667.

وفي إسبانيا، تم تسجيل 605 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 15843. وذكرت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد انخفض مرة أخرى اليوم الجمعة. وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 157022 اليوم الجمعة من 152446 أمس الخميس.

فيما قالت السلطات الصحية في هولندا إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 1335 حالة اليوم الجمعة يصل العدد إلى 23097 مع تسجيل 115 وفاة جديدة.

وقال المعهد الهولندي للصحة العامة في بيانه اليومي إن إجمالي عدد الوفيات بلغ الآن 2511.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 5323 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إلى 113525 حالة اليوم الجمعة، في ارتفاع لليوم الرابع على التوالي بعد انخفاض استمر عدة أيام.

وارتفع عدد الوفيات بواقع 266 إلى 2373.

وفي سويسرا، ذكرت وزارة الصحة العامة اليوم الجمعة أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد وصل إلى 805، مرتفعا من 756 وفاة أمس الخميس. وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات ارتفع أيضا إلى 24308 من 23574 أمس.

وفي المجر، أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا زادت بواقع 210 إصابات إلى 1190. وهذه أكبر زيادة يومية في الإصابات منذ ظهر الفيروس في البلاد.

وفي بولندا، قال المتحدث باسم الحكومة اليوم الجمعة إن البلاد قد تشهد ذروة في الإصابات بفيروس كورونا في الأيام القادمة، على أن يتباطأ تدريجيا في وقت لاحق. وأعلنت بولندا عن 5575 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و174 حالة وفاة حتى أمس الخميس.