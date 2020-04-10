أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا في روسيا..و42 في الصين

المصدر: بكين، واشنطن، عواصم عالمية - رويترز، فرانس برس

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في مختلف بقاع العالم بإيقاعات متباينة من منطقة إلى أخرى، ليحصد أكثر من 95 ألف ضحية.

وفي التفاصيل، أعلنت روسيا تسجيل 1786 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة في أكبر زيادة يومية على الإطلاق ليصل العدد لإجمالي للإصابات إلى 11917 حالة. وقال المركز الروسي لمكافحة أزمة كورونا في بيان إن حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس زادت 18 شخصا إلى 94 وفاة.

وسجل البر الرئيسي الصيني اليوم الجمعة 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 38 حالة تشمل مسافرين من الخارج، مقارنة مع 63 حالة الخميس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إنه جرى تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بالفيروس غير مصحوبة بأعراض في البر الرئيسي، بانخفاض عن 61 حالة جديدة في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البر الرئيسي للصين الآن 81907، في حين ارتفع عدد الوفيات بواقع حالة واحدة إلى 3336.

وفي تايوان، قال وزير الصحة الجمعة إن شخصا سادسا توفي جراء إصابته بفيروس كورونا. وذكر في مؤتمر صحفي أنه تم أيضا تسجيل إصابتين جديدتين ليصل العدد الإجمالي إلى 382 إصابة.

هذا وسجّلت الولايات المتحدة مساء الخميس وفاة 1783 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حصيلة تقلّ قليلاً عن تلك المسجّلة في اليوم السابق والتي بلغت 1973 إصابة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

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وأظهرت بيانات نشرتها، الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي، جامعة جونز هوبكنز، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ الوباء حصد في الولايات المتّحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1783 شخصاً أي أقل بـ190 حالة وفاة من اليوم السابق، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا إلى 16.478 حالة وفاة.

وتحتلّ الولايات المتحدة المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلف إيطاليا التي تسبقها بحوالي ألفي وفاة.

وفي المكسيك، قالت وزارة الصحة يوم الخميس إن البلاد سجلت 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 3441. كما أعلنت الوزارة عن 194 حالة وفاة.

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وفي تايلاند، أعلن اليوم الجمعة عن 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة امرأة تبلغ من العمر 43 عاما جراء الفيروس. ومنذ تفشي المرض في يناير/كانون الثاني، أبلغت تايلاند عن 2473 إصابة و33 وفاة في حين تعافى 1013 مريضا وعادوا إلى منازلهم.

وفي ماليزيا التي تشهد أكبر عدد من الإصابات بالفيروس في جنوب شرق آسيا تم الإعلانعن أكثر من 4200 إصابة بما في ذلك 118 حالة جديدة اليوم الجمعة.

وفي باكستان، أعلنت السلطات الطبية ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد إلى 66 حالة وفاة، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 4601 حالة مؤكدة حتى صباح اليوم الجمعة. ووفق الإحصاءات الحكومية فقد تم تسجيل 3 حالات وفاة و 284 حالة إصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي إسرائيل، ارتفع عدد وفيات كورونا، إلى 92، أما عدد المصابين فارتفع إلى 10,095 منهم 165 بحالة خطرة.