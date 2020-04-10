وفيات أميركا تتخطى 17 ألفاً.. وترمب: العدو سيتراجع قريباً

The Invisible Enemy will soon be in full retreat! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 10, 2020

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن "العدو غير المرئي سيتراجع قريبا"، في إشارة إلى فيروس كورونا "كوفيد-19"، الذي أودى بحياة الآلاف بالولايات المتحدة الأميركية.

وخلال مؤتمر صحافي لخلية الأزمة الأميركية لمواجهة كورونا، قال ترمب إن "هناك علامات واضحة على نجاح خطتنا لإنقاذ الأرواح"، مضيفاً أن السلطات الأميركية تتوقع تسجيل أقل من 100 ألف وفاة بفيروس كورونا.

واعتبر ترمب أن "التراجع الطفيف في أعداد الإصابات ربما يظهر أننا اقتربنا من حال الذروة"، مشيراً إلى أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في أنحاء البلاد بدأ يستقر مع استقرار الأوضاع في نيو أورليانز ولويزيانا وديترويت وميشيغان.

وشدد الرئيس الأميركي على أن إمدادات الدواء والأدوات الطبية تتدفق بسلاسة للولايات لمواجهة كورونا، كاشفاً أن السلطات الأميركية أجرت أكثر من مليوني فحص لكورونا في الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، ذكر ترمب أن الولايات المتحدة تنتج أجهزة تنفس ستكفي حاجتها، مضيفاً "سنساعد الآخرين في ذلك".

وعن الجدل حول انتقاده لمنظمة الصحة العالمية، قال ترمب، إنه سيعلن عن موقف يتعلق بالتمويل الأميركي للمنظمة الأسبوع المقبل.

وقال ترمب: "كما تعلمون لقد أعطيناهم تقريبا 500 مليون دولار في العام، وسوف نتحدث حول هذا الموضوع في الأسبوع المقبل. سيكون لدينا الكثير لنقوله بهذا الشأن". وأضاف أنه سيقوم بالإعلان "في وقت ما من الأسبوع المقبل".

من جهته، ذكر مسؤول في المعهد الأميركي للأمراض المعدية أن هذا المعهد يحتاج "لأشهر للتأكد من نجاعة الأدوية التي يتم تجربتها الآن" لمكافحة كورونا.

من جانبه، شدد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، على ضرورة "الاستمرار في احترام الإرشادات الخاصة بالوباء".

يأتي ذلك فيما أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا في أميركا تجاوز 17 ألفا.

كما سجلت نيويورك 777 وفاة جديدة بالفيروس المستجد خلال 24 ساعة، بحسب حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو.

وأظهر إحصاء "رويترز" أن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 17 ألف شخص، اليوم الجمعة، على الرغم من وجود مؤشرات على أن بقاء الأميركيين في منازلهم ساهم في الحد من الإصابات الجديدة بالفيروس.

وحذر مسؤولون أميركيون مواطنيهم بأن عليهم أن يتوقعوا أعدادا مزعجة من الوفيات جراء الإصابة بكورونا هذا الأسبوع حتى على الرغم من وجود ما يشير إلى تراجع أعداد المصابين الجدد في ولاية نيويورك بؤرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة.

ومع استعداد الكثير من الأميركيين للاحتفال بعطلة عيد القيامة يوم الأحد، حذر أنتوني فوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة من أن من المبكر للغاية تخفيف القيود المفروضة على الأميركيين، وقال "الآن ليس وقت التوقف".

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وطبقا لإحصاء "رويترز" تمثل أعداد الوفيات في الولايات المتحدة ثاني أعلى حصيلة في العالم.

وبلغت حالات الإصابة في الولايات المتحدة أكثر من 472 ألفا، اليوم الجمعة، وزادت بمقدار 30 ألفا، إلى 35 ألف حالة يوميا، بعد أن أصبحت عمليات الفحص متاحة بشكل أكبر. وبلغت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس على مستوى العالم 1.5 مليون شخص في حين تقترب الوفيات من حاجز 100 ألف حالة.

وتأتي إيطاليا في المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بعد تسجيل 18279 حالة وفاة حتى أمس الخميس على الرغم من قلة عدد سكانها مقارنة بالولايات المتحدة. وبعد تسجيل تراجعات ملحوظة عن الذروة التي وصلت إليها أعداد الإصابات في وقت سابق تزايدت الإصابات خلال اليومين الماضيين مما أحبط الآمال في تراجع المرض بشكل واضح.