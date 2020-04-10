وفيات أميركا تتخطى 17 ألفا.. وترمب: العدو سيتراجع قريبا

The Invisible Enemy will soon be in full retreat! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 10, 2020

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن "العدو غير المرئي سيتراجع قريبا"، في إشارة إلى فيروس كورونا "كوفيد-19"، الذي أودى بحباة الآلاف بالولايات المتحدة الأميركية.

يأتي ذلك فيما أظهر إحصاء لـ"رويترز" بأن اجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا في أميركا تجاوز 17 ألفا.

كما سجلت نيويورك 777 وفاة جديدة الفيروس المستجد خلال 24 ساعة، بحسب حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو.

وأظهر إحصاء "رويترز" أن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 17 ألف شخص، اليوم الجمعة، على الرغم من وجود مؤشرات على أن بقاء الأميريكيين في منازلهم ساهم في الحد من الإصابات الجديدة بالفيروس.

وحذر مسؤولون أميركيون مواطنيهم بأن عليهم أن يتوقعوا أعدادا مزعجة من الوفيات جراء الإصابة بكورونا هذا الأسبوع حتى على الرغم من وجود ما يشير إلى تراجع أعداد المصابين الجدد في ولاية نيويورك بؤرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة.

ومع استعداد الكثير من الأميركيين للاحتفال بعطلة عيد القيامة يوم الأحد، حذر أنتوني فوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة من أن من المبكر للغاية تخفيف القيود المفروضة على الأميركيين وقال "الآن ليس وقت التوقف".

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وطبقا لإحصاء "رويترز" تمثل أعداد الوفيات في الولايات المتحدة ثاني أعلى حصيلة في العالم.

وبلغت حالات الإصابة في الولايات المتحدة أكثر من 472 ألفا، اليوم الجمعة، وزادت بمقدار 30 ألفا، إلى 35 ألف حالة يوميا، بعد أن أصبحت عمليات الفحص متاحة بشكل أكبر. وبلغت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس على مستوى العالم 1.5 مليون شخص في حين تقترب الوفيات من

حاجز 100 ألف حالة.

وتأتي إيطاليا في المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بعد تسجيل 18279 حالة وفاة حتى أمس الخميس على الرغم من قلة عدد سكانها مقارنة بالولايات المتحدة. وبعد تسجيل تراجعات ملحوظة عن الذروة التي وصلت إليها أعداد الإصابات في وقت سابق تزايدت الإصابات خلال اليومين الماضيين مما أحبط الآمال في تراجع المرض بشكل واضح.