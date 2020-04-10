50 إصابة بكورونا على متن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، الجمعة، إصابة 50 من أفراد طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن ثلاثة بحارة جرى إجلاؤهم "كتدبير وقائي".

وقالت الوزارة في بيان إن "نتائج 66 فحصا أثبتت وجود 50 إصابة بكوفيد-19 على متن شارل ديغول"، وذلك بعد 24 ساعة على إعلان الاشتباه بإصابات.

وأوضح البيان "لم يلحظ أي تفاقم في الوقت الراهن للحال الصحية للبحارة المتواجدين" على متنها. ولم يعرف بعد كيفية انتقال العدوى إلى حاملة الطائرات.

يأتي ذلك فيما تجاوزت وفيات كورونا في بلجيكا 3 آلاف حالة، فيما سجلت في إسبانيا أدنى مستوى لها منذ 24 مارس الماضي. وتشهد ألمانيا ارتفاعا في الإصابات لليوم الرابع على التوالي بعد انخفاض استمر عدة أيام.

وأعلنت بلجيكا عن تسجيل 426 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 3019. كما أعلنت عن 1689 إصابة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 26667.

وفي إسبانيا، تم تسجيل 605 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات 15843. وذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد انخفض مرة أخرى اليوم الجمعة. وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 157022 اليوم الجمعة من 152446 أمس الخميس.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 5323 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل إلى 113525 حالة اليوم الجمعة، في ارتفاع لليوم الرابع على التوالي بعد انخفاض استمر عدة أيام.