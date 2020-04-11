أميركا تتجاوز ألفي وفاة بكورونا بيوم .. وقفزة جديدة بروسيا

أصبحت الولايات المتحدة أوّل دولة في العالم تتجاوز عتبة الألفَي حالة وفاة خلال يوم واحد بسبب فيروس كورونا المستجدّ، وذلك إثر تسجيلها 2108 وفيات إضافيّة خلال 24 ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الجمعة الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي.

وسجّلت الولايات المتحدة في الإجمال 18,586 حالة وفاة، وبذلك تقترب إلى حدّ كبير من حصيلة الوفيات التي سجّلتها إيطاليا (18,849) وفاة.

وفي الصين، أعلنت اليوم السبت زيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الوقت الذي تحاول فيه السلطات وقف موجة ثانية من كوفيد-19 ولا سيما من الإصابات الواردة من الخارج والتي لا تظهر عليها أعراض مع رفع القيود على السفر.

وأعلن بر الصين الرئيسي 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة من بينها 42 حالة لمسافرين قادمين من الخارج بزيادة عن 42 حالة قبل يوم. وتم أيضا الإبلاغ عن 34 حالة كورونا جديدة لم تظهر عليها أعراض بتراجع عن 47 حالة في اليوم السابق. وتبلغ الآن حالات الإصابة في بر الصين الرئيسي 81953 حالة في حين ارتفع عدد حالات الوفاة ثلاث حالات إلى 3339 حالة.

وفي روسيا، تم تسجيل 1،667 إصابة جديدة بالفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 1،786 حالة في اليوم السابق. وقال المركز المعني بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا في روسيا، إن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس زاد بواقع 12 حالة إلى 106 وفيات.

وفي إسرائيل، تم تسجيل 10,505 إصابات بفيروس كورونا اليوم السبت، بينهم 191 بحال خطرة، و95 حالة وفاة.

وفي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة، أن البلاد سجلت 330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3842 حالة. كما سجلت 21 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 327.





وأسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة ما لا يقل عن مئة ألف شخص في العالم، حوالي 70% منهم في أوروبا، منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر، وفق حصيلة وضعتها وكالة فرانس برس الجمعة الساعة 17,30 بتوقيت غرينتش استنادا إلى مصادر رسمية.