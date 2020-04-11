أميركا.. أول دولة تتجاوز حاجز ألفي وفاة بكورونا في يوم

أصبحت الولايات المتحدة أوّل دولة في العالم تتجاوز عتبة الألفَي حالة وفاة خلال يوم واحد بسبب فيروس كورونا المستجدّ، وذلك إثر تسجيلها 2108 وفيّات إضافيّة خلال 24 ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الجمعة الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي.

وسجّلت الولايات المتحدة في الإجمال 18,586 حالة وفاة، وبذلك تقترب إلى حدّ كبير من حصيلة الوفيّات التي سجّلتها إيطاليا (18,849 وفاة).

فرنسا. قفزة في وفيات دور المسنين

وفي فرنسا، قفز عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا نحو 987 حالة أو ثمانية في المئة إلى 13197 بعد أن زادت حالات الوفاة في دور رعاية المسنين، لكن عددا من يتلقون العلاج في غرف الرعاية المكثفة قل بعد أن بدأ ظهور أثر الإغلاق الساري في البلاد.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة والمحتملة في البلاد بعدد 7120 إلى 124869.

وقال مسؤول في وزارة الصحة إن العدد الإجمالي يتجه إلى الزيادة لأن أقل من خمسة آلاف دار لرعاية المسنين قدمت بياناتها للحكومة من بين 7400 دار.

وأعلنت وزارة الصحة يوم الجمعة إن عدد الحالات الموجودة في الرعاية المركزة بلغ 7004 بتراجع 62 حالة أو 0.9 بالمئة، وذلك بعد انخفاض بنسبة واحد في المئة يوم الخميس.

وأسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة ما لا يقل عن مئة ألف شخص في العالم، حوالى 70% منهم في أوروبا، منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر، وفق حصيلة وضعتها وكالة فرانس برس الجمعة الساعة 17,30 بتوقيت غرينتش استنادا إلى مصادر رسمية.