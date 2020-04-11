أميركا تتخطى إيطاليا بوفيات كورونا مع 20 ألف حالة

باتت الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً من فيروس كورونا، متخطيةً إيطاليا بعدد الوفيات اليوم السبت.

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن وفيات كورونا في الولايات المتحدة تخطت الـ20 ألفا لتصبح أعلى حصيلة في العالم.

إلا أن إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز" ذكر أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ اليوم السبت 18860 حالة.

وتعدّ الولايات المتحدة أكثر من 500 ألف إصابة. وتشكل ولاية نيويورك بؤرة الوباء في البلاد. وأعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو، السبت، عن قرار إغلاق المدارس العامة حتى نهاية العام الدراسي.

وفي إيطاليا، ارتفع عدد وفيات كوفيد-19 اليوم بتسجيل 619 وفاة جديدة مقارنةً بتسجيل 570 في اليوم السابق، كما زاد عدد المصابين بالمرض بتسجيل 4696 حالة جديدة بعد أن كان العدد في اليوم السابق 3951.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات في إيطاليا منذ ظهرت أول حالة هناك في 21 فبراير/شباط الماضي إلى 19468 وفقا لبيانات وكالة الحماية المدنية التي أضافت أن عدد الحالات المؤكدة المسجلة وصل إلى 152271.

وفي فرنسا، ارتفعت حصيلة فيروس كورونا إلى 13832 وفاة، بعد تسجيل 353 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في المستشفيات، و290 وفاة في دور المسنين ومؤسسات رعاية اجتماعية أخرى.

كما تم تسجيل انخفاض في عدد المرضى بأقسام الإنعاش لليوم الثالث على التوالي، إذ بلغ عددهم 6883، أي بتراجع 121 حالة عن اليوم السابق.

وفي تركيا، أعلن وزير الصحة ارتفاع وفيات كورونا إلى 1101، بعد وفاة 95 حالة جديدة. كما تم تسجيل 5138 حالة إصابة جديدة، ليتجاوز إجمالي الإصابات 52 ألفاً.

وأودت جائحة فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 103 آلاف شخص في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الوباء في نهاية كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية السبت عند الساعة 11,00 ت غ.

وتم تشخيص أكثر من مليون و700760 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية الوباء، ومن بين هذه الحالات، يُعتبر ما لا يقل عن 341100 أنهم شُفوا.

وفي ألمانيا، أشار معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 4113 حالة يوم السبت إلى 117658 حالة. وكان هذا أدنى من عدد الحالات التي أعلن عنها يوم الجمعة وبلغت 5323 حالة فيما يمثل أول تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام. وارتفعت عدد حالات الوفاة 171 إلى 2544 حالة.

وأعلنت بريطانيا عن 917 وفاة إضافية، ما يرفع الحصيلة إلى 9875. وقالت إدارة الصحة أيضا، إن 78991 شخصاً في المجمل أثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس. وتأمل بريطانيا أن يكون عدد حالات الإصابة والمنقولين إلى المستشفيات والمتوفين وصل إلى الذروة بما يسمح بإمكانية تحديد موعد لتخفيف إجراءات العزل العام في البلاد.

وفي بلجيكا، تم تسجيل 327 حالة وفاة جديدة، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 3346 حالة. كما تم تسجيل1351 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 28018 مصابًا. وأوضحت السلكان أن 55% من الوفيات بفيروس سجلت في المستشفيات، و45% في دور العجزة. وحذرت من خطر تصاعد الأزمة بحدة إذا تراخت إجراءات الحجر في البلاد.

وأعلنت إسبانيا عن أدنى معدل للوفيات اليومية خلال ما يقرب من ثلاثة أسابيع بعد وفاة 510 أشخاص بسبب فيروس كورونا بين الجمعة والسبت. وهذا أقل من ذروة بلغت 950 حالة وفاة في 2 أبريل/ نيسان. وشهدت البلاد ارتفاعًا طفيفًا في الإصابات المؤكدة، حيث تم تسجيل 4830 حالة جديدة مقارنة بـ 4576 حالة في اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 16353 اليوم مقابل 15843 أمس. كما أعلنت ارتفاع الإصابات إلى 161852 مقابل 157022 سجلت أمس.

وفي سويسرا، ذكرت وزارة الصحة العامة اليوم السبت أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وصل إلى 831 في ارتفاع من 805 وفيات أمس الجمعة. وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات ارتفع أيضا إلى 24900 من 24308 أمس.

وفي هولندا، أعلن عن تسجيل 1316 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

فرنسا.. قفزة في وفيات دور المسنين

وكان عدد حالات الوفاة قفز الجمعة في فرنسا بعد أن زادت حالات الوفاة في دور رعاية المسنين. وقال مسؤول في وزارة الصحة إن العدد الإجمالي يتجه إلى الزيادة لأن أقل من خمسة آلاف دار لرعاية المسنين قدمت بياناتها للحكومة من بين 7400 دار.

وبلغ مجموع الوفيات في أوروبا السبت عند الساعة 11,00 ت غ 71335 وفاة من بين 871047 إصابة، والولايات المتحدة وكندا 19356 وفاة من بين 523661 إصابة. وأحصيت في آسيا 4718 وفاة و133597 إصابة، وفي الشرق الأوسط 4632 وفاة و95005 إصابات، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 2333 وفاة و56888 إصابة، وإفريقيا692 وفاة و12884 إصابة، وأوقيانيا 64 وفاة و7687 إصابة.

وسجلت الصين (باستثناء منطقتي هونغ كونغ وماكاو) ما مجموعه 81953 إصابة (46 جديدة بين الجمعة والسبت) و3339 وفاة (3 جديدة) فيما شُفي 77525 مريضاً.