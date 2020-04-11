إصابات كورونا بألمانيا تتجاوز 4 آلاف.. وقفزة بوفيات مسني فرنسا

أشار معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 4113 حالة يوم السبت إلى 117658 حالة. وكان هذا أدنى من عدد الحالات التي أعلن عنها يوم الجمعة وبلغت 5323 حالة فيما يمثل أول تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام. وارتفعت عدد حالات الوفاة 171 إلى 2544 حالة.

فرنسا. قفزة في وفيات دور المسنين

وفي فرنسا، قفز عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا نحو 987 حالة أو ثمانية في المئة إلى 13197 بعد أن زادت حالات الوفاة في دور رعاية المسنين، لكن عددا ممن يتلقون العلاج في غرف الرعاية المكثفة قل بعد أن بدأ ظهور أثر الإغلاق الساري في البلاد.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة والمحتملة في البلاد بعدد 7120 إلى 124869.

وقال مسؤول في وزارة الصحة إن العدد الإجمالي يتجه إلى الزيادة لأن أقل من خمسة آلاف دار لرعاية المسنين قدمت بياناتها للحكومة من بين 7400 دار.