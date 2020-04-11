إصابة 20 موظفاً.. كورونا يتفشى داخل قصر الرئاسة بأفغانستان

أثبتت فحوصات طبية إصابة 20 شخصا على الأقل من موظفي القصر الرئاسي في كابول بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بحسب ما كشفت وسائل إعلام أفغانية.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" المحلية، الجمعة، أن نتائج 20 من أصل 517 فحصا لكورونا خضع لها موظفو القصر الرئاسي جاءت إيجابية.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها، إن 10 فرق طبية شرعت منذ ذلك الحين في أخذ العينات من المسؤولين والموظفين الآخرين في القصر الرئاسي بغية الكشف عن نطاق انتشار العدوى فيه. ولم تكشف القناة عما إذا كان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد خضع للفحص.

وقال الأطباء إن هناك حاجة لمزيد من الاختبارات، كونها السبيل الوحيد لإبطاء انتشار الفيروس في البلاد.

وقال أسد الله عصمت، رئيس مستشفى الأمراض المعدية في كابول: "سوف نحصل على أفضل النتائج إذا كان لدينا عدد كافٍ من المعدات". وتابع: "باختبار المزيد من الأشخاص، يمكننا العثور على مرضى مصابين بالفيروس أثناء فترة حضانته".

ووصل عدد الحالات الإيجابية للفيروس التاجي في أفغانستان إلى 555 بعد أن أبلغت وزارة الصحة العامة عن 34 حالة جديدة يوم السبت، محذرة الناس من ضرورة البقاء في منازلهم.