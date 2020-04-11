عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية فيروس كورونا

الدولة الأوروبية الوحيدة التي لا تأبه بكورونا

المصدر: مينسك - فرانس برس 
دوري كرة القدم يتواصل في بيلاروس رغم انتشار كورونا
رابط مختصر

حذّرت منظمة الصحة العالمية، بيلاروس (روسيا البيضاء)، السبت، من أن حصيلة ضحايا وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا عرضة "لزيادة سريعة" على أراضيها، في إشارة إلى أن نهج البلد السوفيتي السابق اللين لاحتواء تفشي الوباء لم ينجح.

وقال باتريك أوكونور من المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، والذي يقوم بزيارة إلى الدولة التي يبلغ عدد سكانها 9,5 مليون نسمة، إنّ هناك "أدلة على زيادة سريعة في الحالات" في بيلاروس، إحدى الدول القليلة في أوروبا التي لا تفرض إغلاقا إلزاميا.

وقال خلال مؤتمر صحافي في مينسك إنّ "تضاعف عدد الحالات كل يومين إلى ثلاثة أيام يشير إلى بداية انتقال مجتمعي". وحذّر من أنّ الوضع "يستدعي إجراءات جديدة".

وأفادت بيلاروس السبت عن 2226 حالة إصابة و23 حالة وفاة.

واوضح وزير الصحة في البلاد فلاديمير كارانيك في المؤتمر الصحافي المشترك إنّ المئات من تلك الحالات من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

بدوره، قال اوكونور إن منظمة الصحة العالمية توصي بزيادة "إجراءات العزل"، وخاصة تأجيل التجمعات الجماهيرية والأحداث الرياضية.

ولفتت بيلاروس الانتباه من خلال الاستمرار في تنظيم مباريات كرة القدم، لتصبح الدولة الوحيدة في أوروبا التي تقوم بذلك.

وكان الرئيس ألكسندر لوكاشينكو قد أعطى الأولوية للاقتصاد على حساب الحجر الصحي للمواطنين، مشيرا إلى أن البلاد لا تستطيع تحمل مثل هذا الإغلاق.

كلمات دالّة

#بيلارروس, #كورونا
إقرأ أيضاً بوريس جونسون يتحسن بشكل كبير ووفيات كورونا تقترب من 10 آلاف بوريس جونسون يتحسن بشكل كبير ووفيات كورونا تقترب من 10 آلاف 16:54 GMT
إقرأ أيضاً ألمان يعتدون على فرنسيين خشية كورونا.. برلين تعتذر ألمان يعتدون على فرنسيين خشية كورونا.. برلين تعتذر 19:29 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر