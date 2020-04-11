3736 إصابة بكورونا في الإمارات و2728 حالة بقطر

قالت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، إنها سجلت شفاء 170 حالة جديدة من كورونا والإجمالي يرتفع إلى 588، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات بكورونا إلى 3736.

وأوضحت المتحدثة باسم القطاع الصحي لدولة الإمارات فريد الحوسلي، خلال المؤتمر الصحافي اليومي الخاص بتطورات فيروس كورونا، أن هناك 13 مركزا للفحص عن طريق المركبات في مختلف إمارات الدولة.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية قد أعلنت، أمس الجمعة، الاستمرار في خطتها لتوسيع الفحوص وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إنها أجرت أكثر من 49 ألف فحص في الدولة، كاشفة عن 370 حالة إصابة جديدة بالفيروس، في حين تم إحالة 129 شخصا من مخالفي الحجر الصحي للنيابة العامة.

وفي السياق أفاد وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، اليوم السبت، بشفاء 10 حالات من فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الذين تعافوا من المرض إلى 133 حالة شفاء، فيما بلغ عدد المصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية 161 حالة، منها 31 حالة مرتبطة بالسفر، ليرتفع مجموع عدد الحالات المسجلة في دولة الكويت إلى 1154 حالة.

وكان وزير الصحة الكويتي، قد طلب في وقت سابق، من المتعافين من كورونا، المبادرة للتبرع بالدم للاستفادة من البلازما في علاج المصابين.

من جانبها، رصدت وزارة الصحة القطرية 216 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 2728.

وبدورها، أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 546 حالة، وعدد الوفيات 3.

وأظهرت بيانات موقع وزارة الصحة البحرينية، وصول إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في المملكة إلى 1016.

إلى ذلك صرحت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، أنها سجلت 10 إصابات جديدة بكورونا، ما يرفع العدد إلى 619 إصابة، ولا وفيات جديدة ليبقى العدد 20 حالة وفاة.

موضوع يهمك أطلقت إمارة منطقة المدينة المنورة فيديو توعوياً يدعو الناس للبقاء في المنزل تحت عنوان "لكي تُفتح الأبواب.. أغلق... شاهد من المدينة المنورة: لكي تُفتح الأبواب.. أغلق بابك فيروس كورونا

وضمن نفس السياق، قالت وكالة الأنباء السورية على تليغرام نقلا عن وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 25 إصابة.

وفي العراق، أعلنت سلطات الطيران المدني فتح الأجواء والمطارات لعودة العراقيين العالقين في الخارج، على أن يخضع العائدون للفحوص والحجر الصحي لمنع انتشار الفيروس في البلاد.

ورصدت وزارة الصحة العراقية 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وما يرفع إجمالي الإصابات إلى 1318، كما توفي شخصان ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات 72، أما حالات الشفاء فقدرت بـ 51 حالة، وارتفع العدد الكلي للذين تماثلوا للشفاء إلى 601.

وفي فلسطين، سجلت وزارة الصحة، السبت، إصابة جديدة بفيروس كورونا في أراضيها، ما يرفع عدد الذين أصيبو إلى 268 إصابة.

الأردن من جهته سجل، السبت، 9 حالات جديدة، والإجمالي 381 إلى جانب 7 حالات شفاء، ليبلغ إجمالي من تعافوا 177.

أما في الجزائر فقال عضو بلجنة رصد ومتابعة الفيروس، إن العلاج بدواء الملاريا هيدروكسي كلوروكوين Hydroxychloroquine ساهم في تحسين حالات بعض المرضى.

وتماثل 17 شخصا للشفاء من بين 42 حالة خضعت للعلاج.

إلى ذلك تم تسجيل 64 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 1825 حالة، وأحصت السلطات الجزائرية 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 275، بينما تماثلت 460 حالة للشفاء بعدما تحسنت حالة 55 مصابا بشكل جيد في الساعات الـ24 الأخيرة.

وفي الجارة الشرقية تونس، ارتفع عدد حالات الوفاة بكورونا إلى 28 وعدد المصابين إلى 685، بعد تسجيل 14 إصابة جديدة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من عودة الوباء في حال التسرع برفع الحجر، ما قد يؤدي إلى عودة قاتلة للوباء، وأكد تيدروس أدهانوم مدير المنظمة على مواصلة الصرامة في تطبيق التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن دولاً أوروبية عدة تشهد تراجعاً في الإصابات، لكن كورونا ينتشر في مناطق أخرى، مضيفا أن تراجع الإصابات بالوباء قد يكون بمثل خطورة تفشيه في حال لم يتم التعامل معه على نحو سليم.