الكويت: شفاء 10 حالات من كورونا والإجمالي 133 حالة

أفاد وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، اليوم السبت، بشفاء 10 حالات من فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الذين تعافوا من المرض إلى 133 حالة شفاء، فيما بلغ إجمالي الحالات المصابة في الكويت حسب آخر الإحصاءات، 993 حالة.

وكان وزير الصحة الكويتي، قد طلب في وقت سابق، من المتعافين من كورونا، المبادرة للتبرع بالدم للاستفادة من البلازما في علاج المصابين.

من جهتها، كانت وزارة الصحة الإماراتية قد أعلنت أمس الجمعة، الاستمرار في خطتها لتوسيع الفحوصات وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إنها أجرت أكثر من 49 ألف فحص في الدولة، كاشفة عن 370 حالة إصابة جديدة بالفيروس، في حين تم إحالة 129 شخصا من مخالفي الحجر الصحي للنيابة العامة.

موضوع يهمك أطلقت إمارة منطقة المدينة المنورة فيديو توعوياً يدعو الناس للبقاء في المنزل تحت عنوان "لكي تُفتح الأبواب.. أغلق... شاهد من المدينة المنورة: لكي تُفتح الأبواب.. أغلق بابك فيروس كورونا

وفي العراق، أعلنت سلطات الطيران المدني فتح الأجواء والمطارات لعودة العراقيين العالقين في الخارج، على أن يخضع العائدون للفحوص والحجر الصحي لمنع انتشار الفيروس في البلاد.

وفي فلسطين، سجلت وزارة الصحة، السبت، إصابة جديدة بفيروس كورونا في أراضيها، ما يرفع عدد الذين أصيبو إلى 268 إصابة.

أما في الجزائر فقال عضو بلجنة رصد ومتابعة الفيروس، إن العلاج بدواء الملاريا هيدروكسي كلوروكوين Hydroxychloroquine ساهم في تحسين حالات بعض المرضى.

وتماثل 17 شخصا للشفاء من بين 42 حالة خضعت للعلاج.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من عودة الوباء في حال التسرع برفع الحجر، ما قد يؤدي إلى عودة قاتلة للوباء، وأكد تيدروس أدهانوم مدير المنظمة على مواصلة الصرامة في تطبيق التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن دولاً أوروبية عدة تشهد تراجعاً في الإصابات، لكن كورونا ينتشر في مناطق أخرى، مضيفا أنّ تراجع الإصابات بالوباء قد يكون بمثل خطورة تفشيه في حال لم يتم التعامل معه على نحو سليم.