إيران.. إصابات كورونا تقفز لـ70 ألفاً والوفيات ترتفع إلى 4357

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لـ70 ألفاً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4357 بعد تسجيل 125 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة فقط.

وأكدت وزارة الصحة، في بيانها اليوم السبت، أن إجمالي عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 4357 وفاة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ أمس بـ1837 حالة جديدة لتصل إلى 70029، ولا يزال 3987 مريضا في حالة حرجة.

وذكرت الوزارة أن 41947 مصابا بالعدوى تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات، مضيفة أن السلطات أجرت 251703 فحوص لكورونا حتى اليوم.

موضوع يهمك أعلنت نقابة الأطباء في مصر اليوم الجمعة وفاة 3 أطباء وإصابة 43 آخرين بفيروس كورونا المستجد، وفق إحصاء رسمي استند إلى... إحصاء رسمي: وفاة 3 أطباء وإصابة 43 آخرين بكورونا في مصر مصر

يأتي ذلك فيما حض الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، مواطنيه على الالتزام بالإجراءات الصحية مع تخفيف الحظر المفروض بسبب كورونا، رغم تسجيل 122 وفاة بكورونا أمس.

ومن المقرر استئناف العمل فيما يسمى بالشركات منخفضة المخاطر في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم باستثناء العاصمة طهران من 18 أبريل/نيسان.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، أن وفيات فيروس كورونا بلغت 4332، فيما وصل عدد الإصابات إلى 68192.

وإيران التي أعلنت أولى الإصابات بالفيروس في 19 شباط/فبراير في مدينة قم بوسط البلاد، هي البلد الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19 في الشرق الأوسط.

أرقام رسمية غير دقيقة

وتشتبه العديد من الجهات في أن الأرقام الرسمية الإيرانية أقل مما هي عليه في الواقع.

وأورد موقع "إيران إنترناشيونال عربي" على تويتر، الخميس، وفقا لمعلومات حصل عليها، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في اجتماع لمجلس الأمن القومي يوم الثلاثاء الماضي، إنه "إذا مات مليونا شخص بسبب فيروس كورونا فلن نعطل البلاد بسبب وضعنا الاقتصادي".

وكان روحاني قد قال إن بلاده ستنتقل إلى مرحلة ثانية في مكافحة فيروس كورونا اعتباراً من 11 أبريل/نيسان الجاري، مشدداً على أن هذه المرحلة ستكون أصعب من سابقتها.

وأوضح أنه من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من مكافحة الفيروس، الجمعة، لتبدأ في اليوم التالي المرحلة الثانية التي أشار إلى أنها ستشهد خروج بعض المواطنين من منازلهم، واستئناف عمل بعض المنشآت لمعاودة عملية الإنتاج من جديد.