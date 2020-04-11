بريطانيا: من المبكر معرفة ما إذا كنا وصلنا لذروة التفشي

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت ذروة عدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد قد مرت أم لا.

ويأتي تصريح هانكوك رغم بيانات تشير إلى أن معدل الزيادة في عدد الأشخاص المصابين بمرض كوفيد-19 الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى في بريطانيا يستقر.

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قال هانكوك لإذاعة "بي. بي. سي" إن "الخبر السار" هو أن عدد حالات دخول المستشفيات يظهر علامات على الاستقرار. مع ذلك اعتبر أن الحكومة تحتاج إلى المزيد من الأدلة قبل أن تتمكن من البدء في إجراء تغييرات على قرار الإغلاق.

يذكر أن بريطانيا معطلة منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، ومن المتوقع أن تمدد الحكومة القيود خلال الأيام القادمة.

وقالت الحكومة أمس الجمعة إن 8958 شخصا لقوا حتفهم في المستشفى بعد ثبوت إصابتهم بالفيروس التاجي، بزيادة قدرها 980 شخصا عن اليوم السابق.

قال هانكوك أيضاً إن 19 عاملاً في الخطوط الأمامية في "الخدمة الصحية الوطنية" لقوا حتفهم بعد الإصابة بالفيروس.

ومساء أمس الجمعة كان هانكوك قد حث البريطانيين على التزام منازلهم خلال عطلة الفصح حيث من المتوقع أن يسود البلاد طقس حار.

كما أكد هانكوك أن صحة رئيس الوزراء بوريس جونسون تتحسن بعدما غادر الخميس وحدة العناية الفائقة حيث قضى ثلاثة أيام.