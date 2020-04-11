بلدة مكسيكية تعزل نفسها خشية فيروس كورونا

في المكسيك بدأت البلدات الشاطئية بإغلاق الطرق المؤدية اليها، وبلغ الامر في بعض الحالات إقامة حواجز من الركام عبر الطرق لإغلاق أبوابها في وجه العالم الخارجي في مسعى لمنع وصول فيروس كورونا المستجد.

أعلنت بلدة بويرتو بيناسكو الشاطئية على خليج كاليفورنيا يوم الجمعة ان اثنين من ثلاثة طرق سريعة تؤدي الى البلدة سيغلقان، وان أي شخص يدخلها سيفرض عليه حجر صحي لمدة 12 يوما. الوحيدون المسموح لهم بالدخول هم سكان البلدة ذاتها، المعروفة أيضا باسم روكي بوينت.

وقال عمدة البلدة كيكو مونرو: "لا أحد من غير سكان البلدة سيسمح له بالدخول، لا أقارب ولا أصدقاء ولا سياح. أي شخص من الخارج سيمنع دخوله لتجنب أي عدوى محتملة".

وأقر اوسكار كاسترو، المدير الصحي للبلدة، بأنه لا يمكن - وفقا للقانون - منع السكان من المغادرة او العودة. لكن اذا قرروا العودة فسيتم وضعهم قيد حجر صحي.

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وأضاف ان البلدة حاليا لا توجد بها حالات إصابة بالفيروس، وان المسؤولين يرغبون في الحفاظ عليها كذلك.

وتفرض البلدة حظر تجول صارم، أخذا في الاعتبار أنها مثل بلدات كثيرة تفتقر الى موارد الرعاية الصحية الضرورية للتعامل مع ظهور عدد كبير من حالات الإصابة.

وتتخوف البلدات من تعرضها لإصابات كثيرة على غرار ما حدث لمناطق سياحية، وخاصة ولاية كوينتانا رو الساحلية على الكاريبي، التي تضم منتجعات شهيرة مثل كانكون.