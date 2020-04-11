شاهد الأمن المصري يفض تظاهرة رافضة لدفن طبيبة توفيت بكورونا

تمكنت قوات الأمن من تفريق تظاهرة لأهالي قرية مصرية، تجمعوا أمام سيارة إسعاف تحمل جثمان طبيبة توفيت بفيروس كورونا في الدقهلية، رافضين دفنها بمقابر القرية.

وأطلقت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع لتفريق أهالي قرية شبرا البهو التابعة لمدينة أجا بمحافظة الدقهلية، حيث احتشدوا منذ الصباح الباكر أمام مداخل القرية، رافضين دخول سيارة إسعاف تحمل جثمان طبيبة من أبناء القرية توفيت بفيروس كورونا.

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ونجحت قوات الأمن في تفريق الأهالي المتجمهرين، والقبض على عدد من مثيري الشغب، فيما تم دفن جثمان الطبيبة وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وشهدت القرية صباح السبت تجمعات غاضبة من الأهالي، احتشدوا لرفض دفن جثمان الطبيبة بمقابر القرية، بعد وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا .

وتبين أن الطبيبة متزوجة من أحد أبناء القرية، لكنها تنتمي لقرية مجاورة تسمى "ميت العامل"، ولذلك طالب الأهالي بدفنها في مسقط رأسها خشية نقل العدوى إليهم، فيما رفض أهالي القرية مسقط رأس الطبيبة دفنها بمقابرهم أيضا داعين لدفنها في مقابر قرية زوجها.

وكشف شهود عيان أن أهالي المتوفاة طلبوا تدخل السلطات لإقناع الأهالي بالسماح بدفن الجثمان، خاصة أن عملية الدفن ستتم وفق الإجراءات الطبية المتبعة، وهو ما تم بعد ذلك.

من جهته، أمر النائب العام المصري بالتحقيق في الحادثة.